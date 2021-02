Gelsenkirchen: Otto-Hue-Straße wird doch erst 2023 saniert

Gelsenkirchen-Horst. Die Maßnahme verzögert sich um zwei Jahre. Gelsenkirchen stimmt sich erst mit der Abwassergesellschaft ab, die die Gewässertrasse saniert.

Die Sanierung der Otto-Hue-Straße in Gelsenkirchen-Horst verzögert sich um womöglich drei Jahre. Das erfuhr die Bezirksvertretung West bei ihrer jüngsten Sitzung im Schloss Horst auf Nachfrage des Verordneten Mirco Kranefeld (Grüne). Von dem Gremium beschlossen im Mai 2020, war der Start der Bauarbeiten für das dritte Quartal 2020 angekündigt.

Fahrbahn wird erneuert

Bei Abstimmungen mit der Abwassergesellschaft Gelsenkirchen (AGG) habe sich jedoch herausgestellt, dass es die Möglichkeit zu einer gemeinsamen Baumaßnahme und damit (auch finanzielle) Synergieeffekte gebe, so die Verwaltung in ihrer Stellungnahme. Das Unternehmen plant neben der Entflechtung des Hahnenbach III, des Hochwasser-Rückhaltebeckens und des Graben Finefrau in Beckhausen auch die Erneuerung der sanierungsbedürftigen Mischwasserleitungen in der Otto-Hue-Straße sowie Am Echstekamp.

Die Sanierung deren Fahrbahn soll zusammen mit dem Neubau der Gewässertrasse erfolgen, die wegen umfangreicher Planungen und Abstimmungen frühestens Ende 2022 oder eher Anfang 2023 beginnen können.