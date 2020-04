Gelsenkirchen: Osterferien-Action mit dem Spunk

Graffiti-Kurse sind ein Teil des Angebots, das das Gelsenkirchener Spunk in normalen Zeiten für Kinder und Jugendliche bereithält. Wegen Corona hat der Treff sein Freizeit-Angebot umgestellt, Aktionen rund um Spiel und Spaß in den Ferien gibt es jetzt online.

Gelsenkirchen-Ückendorf Die Corona-Pandemie hat das Ferienangebot des Gelsenkirchener Spunks verhindert, aber es gibt Ersatz online. Diese Kinderaktionen sind geplant.

Der Online-Schulunterricht hat für viele kommende Woche ein Ende, die Osterferien beginnen. Die Corona-Pandemie hat das ursprünglich geplante Ferienprogramm des Ückendorfer Spunks umgeworfen, aber dafür gibt es einen Ersatz online. So werden die Angebote in den Ferien weiter steigen.

Das Spunk-Team steht in den Ferien von montags bis freitags außerhalb der Feiertage zwischen 10 und 18 Uhr zur Verfügung. Dies geht telefonisch als auch per WhatsApp jeweils unter der Rufnummer 0209 3198258. Auf den verschiedenen Auftritten des Spunk in sozialen Medien - bei Facebook, Instagram, Tik-Tok, Snapchat und Soundcloud - wird es immer wieder neue verschiedene Aktionen geben.

Auf Eiersuche im virtuellen Escape-Room

So sind für Montag, 6. April 2020, ein Spiele-Test geplant und die Pflege des Spunk-Blogs, am 7. April dann Näh-Pakete zur Erstellung eines Sorgenfressers und eine Foto-Collage, am 8. April gibt es dann die Möglichkeit, sich ein Samen-Bombenset nach Hause zu bestellen und in einem Online-Escape-Room auf Eiersuche zu gehen. Am Donnerstag, 9. April, startet dann die nächste Leseclub-Online-Ralley und eine neue Tik-Tok-Challenge wird gestartet.

Tik-Tok-Wettspiele gegen Spunk-Mitarbeiter

Ebenso starten in den Osterferien die "#CorOlympics". Hier können Kinder und Jugendliche in Tik-Tok-Duetten gegen die Spunk-Helfer in verschiedenen "Sportarten" gegeneinander antreten. Egal ob beim Stiftebalancieren, Klorollen-Jonglage oder beim Domino XXL - es wird viele kleine verrückte Spielchen geben.

Über die anstehenden Aktionen informiert das Spunk dabei auf verschiedenen Wegen. So kann jeder die Infos über den WhatsApp-Broadcast erhalten. Hierfür die Nummer 0209 3198258 einspeichern und eine WhatsApp-Nachricht an diese mit dem Text "Ich will News" senden. Ebenso lohnt immer ein Blick auf die Internetseite www.spunk-ge.de. Auch auf Instagram, Facebook, Tik-Tok und Snapchat gibt es über den Spunk-Auftritt immer wieder aktuelle Infos zu den Aktionen und Angeboten.

