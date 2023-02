Gelsenkirchen: Opel-Fahrer (17) schwer verletzt bei Unfall

Ein 17-jähriger Autofahrer hat sich mit der Gelsenkirchener Polizei am Donnerstag, 2. Februar, eine Verfolgungsjagd geliefert. Sie endete mit einem Unfall.

Ein 17-jähriger Autofahrer hat sich mit der Gelsenkirchener Polizei am Donnerstag, 2. Februar, eine Verfolgungsjagd geliefert. Sie endete mit einem Unfall und einer schweren Verletzung.

Opelfahrer kommt Gelsenkirchener Polizei ohne Licht entgegen – Flucht vor Kontrolle

Aufmerksam auf den Bochumer wurde die Polizeibeamten, weil der 17-Jährige am Ückendorfer Platz in einem Opel ohne eingeschaltetes Licht entgegenkam. Und das um 21.53 Uhr, also bei voller Dunkelheit.

Als die Beamten ihr Auto wendeten und Anhaltezeichen gaben, flüchtete der Opelfahrer in hohem Tempo in Richtung Bochum. Kurz hinter der Stadtgrenze auf der Kirchstraße verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug und überschlug sich. Dabei verletzte er sich schwer.

Rettungskräfte brachten den 17 Jahre alten Bochumer zur Behandlung in ein Krankenhaus. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Jugendliche keinen gültigen Führerschein besitzt und unter dem Einfluss von Drogen stand. Bei dem Unfall wurde ein weiteres Auto beschädigt. Gegen den Bochumer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

