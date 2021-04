Gelsenkirchen: Online-Vorbereitung auf eine sanfte Geburt

Gegen Ende der Schwangerschaft ist der Bauch schwer zu tragen. Ein speziell gebundenes Tuch kann unterstützend wirken. Unter anderem in diese Technik führt ein Kurs der Elternschule in Gelsenkirchen werdende Eltern ein.

Gelsenkirchen. Eine Vorbereitung auf eine sanfte, selbstbestimmte Geburt bietet die Elternschule Sonnenschein in Gelsenkirchen jetzt als Online-Kurs an.

Geplant ist er eigentlich als Präsenzkurs, eine (sehr wahrscheinliche) Umstellung auf Online ist jedoch vorbereitet: Das Marienhospital Gelsenkirchen bietet werdenden Eltern eine spezielle Vorbereitung auf eine selbstbestimmte Geburt an. Dabei geht es darum, dass das Baby auf eine ruhige und sanfte Art zur Welt kommt.

Kurs am letzten Aprilwochenende

Die Elternschule Sonnenschein am Ückendorfer Marienhospital hat das Angebot neu ins Programm aufgenommen. Die Veranstaltung findet am 24. April von 18 bis 21 Uhr und am 25. April 2021 von 10 bis 17 Uhr statt – allerdings der Corona-Einschränkungen wegen nicht gemeinsam in der Elternschule, sondern als Online-Veranstaltung. Teilnehmer bekommen nach Anmeldung die Zugangsdaten dafür.

Die Kursleiterin Anja Kahl hat eine Ausbildung zur Doula (Geburtsbegleiterin) absolviert. Zum Kurs sollten bequeme Kleidung sowie Stoppersocken und ein großes Handtuch für den Kurs bereitliegen. Interessentinnen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0209 172-3564 oder per E-Mail an sonnenschein@marienhospital.eu anzumelden.

Rebozo-Tuch hilft, den Bauch besser zu tragen

In diesem Kurs werden Schwangere (auf Wunsch mit Partner) auf eine sanfte und selbstbestimmte Geburt eingestimmt, unter anderem mit Hilfe von Entspannungsmethoden, darunter auch die Rebozo-Methode. Bei der Rebozo handelt es sich um ein großes Tuch, das in Mexiko zur Kleidung jeder Frau gehört. Das Tuch kann in der letzten Schwangerschaftsphase zur Unterstützung des Bauches der Hochschwangeren gebunden werden, es kann als Geburtsunterstützung genutzt werden, für Massagen von Mutter und später auch Baby und vieles mehr.

Teilnehmer erfahren zudem, wie die Atemtherapie angewendet werden kann, wie sie wirkt und wie Schwangere durch regelmäßige Bewegung Kraft und Ausdauer in der Schwangerschaft und für die Geburt erlangen können. Mit der Kursleiterin können zudem eigene Erwartungen und Gedanken an die Geburt besprochen und verschiedene Möglichkeiten ausprobiert werden, die unter der Geburt unterstützen sowie Kraft und Vertrauen in den weiblichen Körper geben. Der Partner wird aktiv einbezogen und erhält Tipps, um der Frau unter der Geburt zur Seite zu stehen. Die Kursleiterin vermittelt zusätzlich Elternwissen für eine „bewegte Geburt“.

Weitere Online-Kurse für Eltern

Online-Veranstaltungen der Elternschule gibt es zudem zu folgenden Themen: Happy-Bauch, Rückbildungsgymnastik und Pekip. Nähere Information dazu erhalten Interessenten unter der Rufnummern 0209 172-3564.

Die Kursgebühr für die „selbstbestimmte Geburt“ beträgt inklusive Material 95,20 Euro für die Schwangere sowie 53,55 Euro für den Partner.

