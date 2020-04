Gelsenkirchen: Online-Seminar erklärt die Selbsthypnose

Die Volkshochschule Gelsenkirchen bietet einen Workshop zur Selbsthypnose (Symbolbild) an. Ziel ist das Erlernen einer effektiven Methode, um das Leben selbstbestimmt und zielorientiert zu gestalten.

Gelsenkirchen. Die Volkshochschule Gelsenkirchen bietet einen Workshop zur Selbsthypnose zur Effektivitätssteigerung an. Die Anmeldung endet am 23. April.

Das Live-Online-Seminar über die Konferenz-Software „Zoom“ findet statt am Samstag, 25. April 2020, von 10 bis 17 Uhr. Erforderlich sind E-Mail-Adresse, ein Laptop, Tablet oder PC mit Kamera und Mikrofon / Ton sowie ein Raum zum ungestörten Mitarbeiten. Vorkenntnisse in der Benutzung von Zoom, Skype oder ähnlichen Videochats sind nötig. Das Entgelt beträgt 39 Euro. Der Dozent Markus Wollschläger ist ausgebildet in Coaching, Neuro-Linguistischem Programmieren und Hypnose.

Eine Anmeldung ist bis Donnerstag 17 Uhr über niels.funke@gelsenkirchen.de oder über die Rufnummer 0209 169 3096 bei der VHS erforderlich. Die Kursnummer ist 3331. Die VHS schickt den Teilnehmenden dann die Zugangsdaten per E-Mail zu.