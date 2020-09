Tag des offenen Denkmals Gelsenkirchen: Online-Rundgang in der Zeche Bergmannsglück

Gelsenkirchen-Hassel. Der „Tag des offenen Denkmals“ findet in diesem Jahr digital statt. In Gelsenkirchen winkt eine virtuelle Führung in der Zeche Bergmannsglück.

2019 öffneten am „Tag des offenen Denkmals“ bundesweit 8000 Denkmale ihre Pforten für Besucher, in diesem Jahr ist alles anders: Damit der Aktionstag am 13. September trotzdem stattfinden kann, haben Denkmaleigentümer, Denkmalämter, Vereine, städtische Einrichtungen und die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) digitale Formate entwickelt. Von Videoführungen und Fotostrecken über Podcasts bis hin zu Drohnenaufnahmen gilt es diesmal, Deutschlands Denkmäler virtuell zu entdecken.

Förderhaus in Gelsenkirchen dokumentiert Industrialisierung und Bergbau

Auf der Website www.tag-des-offenen-denkmals.de kann man die digitalen Angebote schon jetzt anschauen. Alle Angebote sind ab dem 13. September bis Ende September verfügbar. Das Programm wird bis zum Aktionstag tagesaktuell ergänzt. Für Gelsenkirchen wird es einen virtuellen Rundgang durch das Fördermaschinenhaus der Zeche Bergmannsglück geben. Das 1911 fertiggestellte Gebäude ist ein technisches und bauliches Zeugnis für die Entwicklungsgeschichte des Bergbaus: Es dokumentiert die Industrialisierung, den damit verbundenen Bevölkerungszuwachs und die sozialgeschichtliche Entwicklung der Region. Als einziges Bauwerk erinnert es außerdem an die Kohleförderung – die Förderanlagen sind bereits in den 1970/80er-Jahren abgerissen wurden.