Gelsenkirchen: Online-Podiumsdiskussion gegen Rassismus

Gelsenkirchen. Am 24. April findet eine Online-Diskussion statt, die von Gelsenkirchener Muslimen organisiert wird. Das Thema: Rassismus und Strategien dagegen.

Gelsenkirchener Muslime der Ahmadiyya Muslim Jamaat veranstalten am Samstag (24. April) eine digitale Podiumsdiskussion, auf der Lösungen für Rassismusprobleme in der Gesellschaft gefunden werden sollen. Nach Veranstalterangaben fängt die Diskussion um 18 Uhr an.

Rechtspopulistische sowie extremistische Gedanken würden weltweit erstarken, heißt es in der Ankündigung. Es herrsche gegenseitiger Hass im Westen und Osten: „Statt Dialoge und Kommunikation, gibt es Ausgrenzungen, Hass und leider auch Gewalt. Es wirkt wie eine neue Ära des Rassismus.“

Gelsenkirchen: Das sind die Diskussionsteilnehmer

Die Veranstalter wollen sich dem entgegenstellen. Die digitale Veranstaltung soll das gemeinsame Miteinander sowie den gegenseitigen Respekt und die Toleranz fördern. Als Podiumsteilnehmer sind eingeladen: Markus Töns (Mitglied des Deutschen Bundestags, SPD), Jörg Schneider (Mitglied des Deutschen Bundestags, AfD), Sebastian Watermeier (Mitglied des Landtags, SPD), Joachim Gill (Bezirksbürgermeister des Stadtbezirks Gelsenkirchen-West) und Mansoor Ghuman (Imam & Theologe).

Die Diskussion findet auf der Online-Plattform Zoom statt. Zuschauer können während der Veranstaltung Fragen stellen. Die Einwahldaten: Streaming-Link: https://zoom.us/j/96144296381 – Meeting ID: 961 4429 6381.