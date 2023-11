Gelsenkirchen: Ohrenschmerzen nach Böllerwurf am Bahnhof

Gelsenkirchen-Altstadt. Strafverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung nach Böllerwurf in Gelsenkirchen. Die Bundespolizei bittet um Hinweise.

Nach einem offenbar gezielten Böllerwurf am Gelsenkirchener Hauptbahnhof haben nach Angaben der Bundespolizei sechs Menschen über Schmerzen geklagt.

Böllerwurf von Jugendlichen in Gelsenkirchen – sechs Passanten klagen über Schmerzen

Eine Streife der Bundespolizei registrierte am Montag, 13. November, gegen 18.05 Uhr einen lauten Knall am Südeingang des Bahnhofes. Am Eingang des angrenzenden Parkhauses an der Peterstraße stieg demnach Rauch eines Böllers auf. Sechs Passanten in unmittelbarer Nähe klagten nach der Detonation über Ohrenschmerzen.

Die Passanten gaben an, dass der Knallkörper aus einer Gruppe Jugendlicher heraus geworfen worden sei. Diese sollen teilweise zu zweit, aber auch zu dritt auf E-Scootern unterwegs gewesen sein. Einer der Tatverdächtigen soll eine schwarze Daunenjacke und einen schwarzen Kapuzenpullover mit einer weißen Aufschrift getragen haben. Ein anderer soll mit einer rot-schwarzen Daunenweste und einem weißen Pullover bekleidet gewesen sein.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ein und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise unter: 0800 6 888 000 oder alternativ über den Polizeinotruf 110.

