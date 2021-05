Gelsenkirchen: Offene Kitas ab Montag mit weniger Stunden

Ab Montag wechseln die Kitas wieder in den Regelbetrieb in Gelsenkirchen, auch die Schulen starten neu. Allerdings gelten überall Einschränkungen.

Gelsenkirchen. Ab Montag, 17. Mai, sind auch Gelsenkirchener Kitas und Schulen wieder geöffnet. In Kitas gilt ab dann wieder stundenreduzierter Regelbetrieb.

Am kommenden Montag, 17. Mai, starten wie erwartet auch die Gelsenkirchener Kitas wieder in den eingeschränkten Regelbetrieb. Die entsprechende Allgemeinverfügung des Landes ist Mittwoch bei der Stadt eingegangen. Danach endet die reine Notbetreuung formal zwar bereits am 14., am Freitag als Brückentag wird es in den Einrichtungen von Gekita – und in der Regel auch bei den anderen Trägern – nur Notbetreuung für Berufstätige geben. Ab Montag wird dann wieder Betreuung entsprechend der zuletzt geltenden Regel mit reduzierter Stundenzahl angeboten.

Wechselunterricht für alle außer Förderschulen

Die Gelsenkirchener Schulen starten indes am Montag gemeinsam in den Wechselunterricht. Bei den Grundschulen wird es aufgrund der Pooltestungen ein täglicher Wechselunterricht sein, die Förderschulen, denen die Wahl zwischen Wechselunterricht und voller Präsenz und auch die Taktung freigestellt ist, haben zum Teil schon mit dem Unterricht begonnen. Neu einsteigen in den Wechselunterricht werden die weiterführenden Schulen in der Stadt. Hier bleibt es bei den bisher verwendeten Schnelltests, die zweimal je Woche durchzuführen sind, um mögliche Infektionen frühzeitig erkennen zu können.

