Gelsenkirchen: OB Welge und Vereine appellieren an Bürger

Gelsenkirchen. Aufruf zur Solidarität: Gelsenkirchens Oberbürgermeisterin, Vereine und Verbände appellieren an die Bürger. Was sie sich wünschen.

Ein Appell an die Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchener: Nach einer gemeinsamen digitalen Konferenz rufen Oberbürgermeisterin Karin Welge, Krisenstabsleiter Luidger Wolterhoff sowie Vertreterinnen und Vertreter von Gelsenkirchener Vereinen, Verbänden, Kammern und Unternehmen zur Solidarität auf – um schon bald das Coronavirus eindämmen zu können.

Bisher, so heißt es in dem Appell, der am späten Dienstagnachmittag auf der Stadtwebsite veröffentlicht wurde, sei Gelsenkirchen gut durch die Corona-Krise gekommen. Das liege an dem Engagement und der bisherigen Solidarität, die die Bürgerinnen und Bürger gezeigt hätten. „Das wollen wir so durchhalten, bis die Pandemie endlich an ihr Ende gelangt ist“, wünschen sich die Verfasser.

Forderung: Gelsenkirchener sollten nicht benötigte Impftermine absagen

Sie richten den Blick auch auf die seit Monaten laufende Impfkampagne. Die Vakzine seien eine „wertvolle Ressource“, um das Virus besiegen zu können. „Daher bitten wir Sie, nicht benötigte Impftermine rasch wieder freizugeben“, heißt es. Dadurch würde anderen Bürgerinnen und Bürgern der „potenziell lebensrettende Impfschutz“ möglich gemacht werden.

Jeder habe einen Anspruch auf die Impfung, betonen Welge und Co. Diese Chance müsse die Stadt in sämtliche Viertel, Quartiere und Wohnungen tragen. „Dabei wollen wir sämtliche soziale, sprachliche, ideologische oder kulturelle Hürden hinter uns lassen“, so die Autoren. „Keine gesellschaftliche Gruppe darf vom Zugang zur Impfung ausgeschlossen werden!“

Hoffnung: Schon bald zurück zum Gelsenkirchener Gemeinschaftsgefühl

Das Gemeinschaftsgefühl, das Gelsenkirchen seit jeher auszeichne, könne schon bald zurückkehren – „wenn wir in den kommenden Wochen die richtigen Entscheidungen treffen“. Danach würden sich schließlich alle sehnen.

An dem Appell haben sich insgesamt 56 Vereine, Verbände, Institutionen und Organisationen aus der Emscherstadt beteiligt.

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen