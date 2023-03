Gelsenkirchen: Nur Notdienst am Bergmannsheil wegen Streik

Gelsenkirchen. Verdi ruft Dienstag und Mittwoch Knappschaftsbeschäftigte zum Streik am Bergmannsheil in Gelsenkirchen. Mittwoch gibt es eine große Kundgebung.

Am Bergmannsheil und Kinderklinik Buer wird am Dienstag und Mittwoch, 14. und 15. März, gestreikt. Nach einer internen Streikveranstaltung am Dienstag wird es am Mittwoch auch eine große Streikaktion vor der Klinik und rund um die Klinik herum geben. Um zehn Uhr soll sich ein Demonstrationszug mit Klinikbeschäftigten aus Knappschaftshäusern aus dem ganzen mittleren Ruhrgebiet am Rathaus in Buer auf den Weg zum Scherner Weg machen. Dort ist für elf Uhr eine Kundgebung geplant, danach ein Demonstrationszug rund um das Klinikgelände.

10,5 Prozent mehr Lohn statt Lohnabzügen

Die Gewerkschaft Verdi hat die Krankenhausbeschäftigten von Häusern in öffentlicher Trägerschaft zu dem Streik aufgerufen. Die Forderung der Gewerkschaft für diesen Bereich: 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat und für Nachwuchskräfte 200 Euro mehr. Es geht bei dem Streik allerdings nicht allein um die Mehrforderung, sondern auch darum, Lohnabzüge wegen schlechter wirtschaftlicher Lage der Kliniken zu verhindern. „Diese Möglichkeit zu nutzen, fordern die Arbeitgeber aktuell nämlich“, so Marion Schäfer von der Gewerkschaft Verdi. Auch wenn es den Kliniken fraglos schlecht gehe finanziell, könne eine Gehaltskürzung im Gesundheitswesen nicht die Lösung sein.

„Dennoch fordern die Arbeitgeber genau das aktuell: Bis zu sechs Prozent Abzug sind möglich mit diesem Argument“, erklärt die Gewerkschaftssekretärin. „Diese Mitarbeitenden am Bergmannsheil und Kinderklinik Buer haben seit 30 Jahren nicht gestreikt. Jetzt ist es an der Zeit. Die Beschäftigten in den Kliniken sind extrem hoch belastet“, ergänzt Schäfer.

Krankenhäuser in kirchlicher Trägerschaft nicht betroffen

Zum Streik aufgerufen ist in Gelsenkirchen allein das Bergmannsheil als Knappschaftskrankenhaus, da sich dieses als solches auch zum Teil in öffentlicher Trägerschaft befindet. Die Kliniken der Augustinus-Gruppe und das Evangelische Klinikum in kirchlicher Trägerschaft fallen nicht unter den Tarif des öffentlichen Dienstes.

Die Gewerkschaft rechnet mit etwa 100 Beteiligten am Streik aus Gelsenkirchen, weil in der Klinik auch ein Notdienst aufrecht erhalten werden muss. Operationen werden zwar abgesagt beziehungsweise verschoben. „Aber die Verhandlungen um die Notdienstbesetzungen sind eine Qual, denn bereits an normalen Tagen ist zu wenig Personal vorhanden“, klagt die Gewerkschafterin Marion Schäfer.

