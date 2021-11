Gelsenkirchen: NPW widmet sich „Antipoden“ Brahms und Listzt

Gelsenkirchen. Neue Philharmonie Westfalen mit einem Konzert der Gegensätze – und dazu Linus Roth, der Bruchs Violinkonzert auf seiner Stradivari interpretiert.

„Klanggewaltig“ gibt sich das Programm des vierten Sinfoniekonzertes der Neuen Philharmonie Westfalen im Dezember. Werke von Franz Listzt („Les Préludes“), Johannes Brahms (3. Sinfonie) sowie das Violinkonzert von Max Bruch interpretiert das Ensemble gleich an zwei Abenden im Gelsenkirchener Musiktheater.

Augsburger Professor wurde bereits zweimal mit Klassikpreis Echo ausgezeichnet

Brahms und Liszt waren Antipoden, also (zumindest musikalisch) Gegner mit unvereinbaren Meinungen. Als junger Nobody soll Brahms bei einem Konzert Franz Liszts gelangweilt eingeschlafen sein. Liszts „Les Préludes“ gelten als klangmalerisches Lebensbild von Liebe und Tod. Brahms’ 3. Sinfonie verweigert sich dagegen jeder programmatischen Deutung. Clara Schumann sah in ihr „eine Schönheit, für die ich keine Antwort finde“. Max Bruch wiederum litt zeitlebens unter dem Vergleich mit Brahms. Sein beliebtes g-moll Violinkonzert wird interpretiert von Linus Roth auf einer berühmten Stradivari Violine.

Linus Roth ist ein Hochkaräter der Klassikszene: Nachdem der Augsburger Professor bereits 2006 zum Echo-Nachwuchskünstler gekürt wurde, erhielt er 2017 seine zweite Echo-Auszeichnung für die Einspielung der Violinkonzerte von Schostakowitsch und Tschaikowsky mit dem London Symphony Orchestra.

Geleitet wird das 4. Sinfoniekonzert im Dezember von Gastdirigent Constantin Trinks, der für jeweils drei Jahre Generalmusikdirektor am Staatstheater Saarbrücken und am Staatstheater Darmstadt war.

Die Termine: Montag, 6. Dezember, und Donnerstag, 9. Dezember, jeweils 19.30 Uhr, Gelsenkirchen (Musiktheater im Revier); Dienstag, 7. Dezember, 19.30 Uhr, Recklinghausen (Ruhrfestspielhaus)

