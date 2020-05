Gelsenkirchen: Notruf von Polizei und Feuerwehr ausgefallen

In Gelsenkirchen ist am 1. Mai der Notruf von Polizei und Feuerwehr ausgefallen. Techniker arbeiten daran, die Anrufe umzuleiten.

Gelsenkirchen. In Gelsenkirchen ist am 1. Mai der Notruf von Polizei und Feuerwehr ausgefallen. Techniker arbeiten daran, die Anrufe umzuleiten.

In Gelsenkirchen ist am Freitag, 1. Mai 2020, der Notruf von Polizei und Feuerwehr ausgefallen. Techniker arbeiten daran, die Anrufe umzuleiten.

Nach Angaben der Behörden ereignete sich der Ausfall der Notfallnummern 112 und 110 gegen 13.30 Uhr am Freitag, 1. Mai 2020. „Unseren Informationen nach hat es einen Defekt an einem Knotenpunkt der Feuerwehr gegeben“, sagte Feuerwehrsprecher Carsten Jost. Das gesamte Stadtgebiet sei betroffen. Der Ausfall dauert noch an.

Die Feuerwehr leitet die eingehenden Notrufe auf die Nummer 17040 um, bei der Polizei arbeiten Techniker nach Angaben der Leitstelle daran, die eingehenden Anrufe auf die Rufnummer 3650 umzuleiten. Bislang funktioniere das nur teilweise.