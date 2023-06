Gelsenkirchen: Nightwish gibt einziges Deutschland-Konzert

Gelsenkirchen. Im Gelsenkirchener Amphitheater gibt die finnische Band „Nightwish“ ihr deutschlandweit einziges Konzert. Warum Fans unbedingt hingehen sollten.

Es ist das einzige Deutschland-Konzert überhaupt, nach einer Absage des Gigs in Berlin am 9. Juni: Die finnische Symphonic-Metal-Band „Nightwish“ kommt nach Gelsenkirchen und will am Montag, 12. Juni, das Amphitheater rocken. Unter dem Titel „An Evening With Nightwish – the last German Show of the Human :II: Nature World Tour“ geht’s ab 18.55 Uhr los. Wer noch dabei sein möchte, sollte schnell sein: Es gibt noch Tickets.

Erfolgreichste Metalband Finnlands will sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen

Nightwish gelten als erfolgreichste Metalband Finnlands, ihre Musik ist stark von Filmmusik geprägt. Die Auftritte der Band werden die vorerst letzten sein: In einem Facebook-Post gibt Nightwish bekannt, „sich auf unbestimmte Zeit“ zurückzuziehen. Das betreffe Live-Konzerte und Auftritte. Die Gründe dafür seien „persönlich“. Ein neues Album hat die Band für 2024 aber angekündigt.

Die Karten für den Nightwish-Abend im Amphitheater gibt es für 84,85 Euro bei den bekannten Vorverkaufsstellen.

