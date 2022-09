Gelsenkirchen: Neustart mit Tango und Mozart in der Kirche

Eine gelungene Premiere für die Sonntagskonzerte der Neuen Philharmonie gab es jetzt in der Heilig Kreuz Kirche in Gelsenkirchen mit Tango und Mozart.

Gelsenkirchen. Es war das erste Konzert der Neuen Philharmonie in der Gelsenkirchener Heilig-Kreuz-Kirche. Klang und Musik-Mischung überraschten gleichermaßen.

Bei strömendem Regen hasteten die Menschen am Sonntagmorgen über die Bochumer Straße zur Heilig-Kreuz-Kirche, das erste Sonntagskonzert der Neuen Philharmonie an diesem Veranstaltungsort stand auf dem Programm. „Auch wir waren gespannt, wie das hier klingen wird“, verriet Generalmusikdirektor Rasmus Baumann. Es klang sehr gut, um das vorwegzunehmen.

Warme Klänge im Kirchenschiff, prasselnder Regen auf dem Dach

„Tango mit Mozart in Paris“, so der vielversprechende Programmname, bescherte Besucherinnen und Besuchern in der ersten Hälfte ein sehr intimes Klangerlebnis besonderer Qualität. Denn erst einmal stand nicht das Salzburger Wunderkind im Raum, sondern ein inspirierter Igor Strawinsky. „Suite für kleines Orchester“, vier Sätze wie ein fröhlicher Spaziergang an der Seine. Zarten Flöten und Oboen, liebliches Streicherzupfen. Eine wohlige Wärme umfing das Publikum, das Prasseln des Regens auf das Kirchendach störte tatsächlich überhaupt nicht, schmiegte sich harmonisch in das Klanggefüge.

Was Strawinsky und Piazolla gemeinsam haben

Paris als Schmelztiegel verschiedener musikalischer Strömungen, multikulturelles Zentrum, so stellte Baumann anschließend die französische Metropole vor: „Strawinsky wollte wissen, wie Mode, Kunst und Musik hier funktioniert und dreißig Jahre nach ihm auch Astor Piazzolla.“ Gewohnt eloquent erzählte der Generalmusikdirektor (GMD) vom Europaaufenthalt des argentinischen Komponisten, der Findung eines eigenen Stils dank der „Grand Dame“ der Kompositionslehre, Nadia Boulanger; um dann mit „Die vier Jahreszeiten von Buenos Aires“ für Bandoneon und Streichorchester genau dies musikalisch zu zeigen.

Die verschiedenen, durch die Streicher meisterhaft umgesetzten perkussiven Elemente, ließen den Raum vor Emotionen flirren. Christian Gerber als Bandoneon-Solist verstand es wunderbar, die Akzente der Takte zu setzen, die Leidenschaft mal unterdrückt, mal offenbar zu zeigen. Und das doch eigentlich kundige Publikum der Neuen Philharmonie konnte nicht anders, als nach jedem einzelnen der vier Sätze zu klatschen.

Das Bandoneon betörte, dieses Instrument, so typisch südamerikanisch, so bezeichnend für die Klangfarbe eines Kontinentes. „Dabei ist das Bandoneon eine Erfindung aus Krefeld“, erklärte Gerber, als er die Struktur seines Instrumentes veranschaulichte, die „unlogische“ Anordnung der Knöpfe in einer Zick-Zack-Linie aufzeigte. Beim Ziehen gibt es zudem einen anderen Ton als beim Zusammendrücken. „Als Pianist ist mir das zu kompliziert, für mich gilt eine Taste, ein Ton“, antwortete Baumann schmunzelnd. Gerber ließ es sich nicht nehmen, mit einer Zugabe seine Virtuosität an den Knöpfen nochmals unter Beweis zu stellen.

Als neuer Veranstaltungsort ausgesprochen beliebt: Die rundum sanierte Heilig-Kreuz-Kirche in Gelsenkirchen Ückendorf. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Auch mit dem Gesamtorchester funktioniert die Akustik im Kirchenschiff gut

Nach der Pause ging es klanglich großflächiger weiter. Nun schlug die Stunde Mozarts und seiner Komposition aus Paris, der „Sinfonie Nr. 31 D-Dur“. Und auch mit energischem Gesamtorchester funktionierte der Raum, der prachtvolle Tutti-Einsatz wurde ebenso gut getragen wie die leiseren Streichersequenzen. Der abschließende 15-minütige Tangazo, Variationen über Buenos Aires von Piazzolla, setzte einen dramatischen Kontrapunkt. Baumann führte sein Ensemble durch das rhythmisch pulsierende Stück mit Eleganz und Sicherheit.

Insgesamt ein gelungener Einstieg in die Sonntagskonzerte am neuen Ort. Vielleicht ist es in den Räumlichkeiten der Heilig-Kreuz-Kirche abgesehen vom Saal ein bisschen eng für die klassische Pause eines Klassikkonzertes. Es gibt kein wirkliches Foyer, die Besucher drängten sich zum Genuss des Sektes an den wenigen Stehtischen, auch dem schlechten Wetter draußen geschuldet.

