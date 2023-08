Gelsenkirchen: Bewohner nach Brand im Krankenhaus

Die Polizei ermittelt nach einem Brand in Gelsenkirchen unter anderem wegen Brandstiftung.

Gelsenkirchen-Feldmark. Mehrere Menschen sind bei einem Brand in Gelsenkirchen verletzt worden und kamen ins Krankenhaus. Die Polizei sucht nach der Ursache.

Die Polizei ermittelt nach einem Brand in Gelsenkirchen unter anderem wegen Brandstiftung.

Im Gelsenkirchener Stadtteil Feldmark brannte es auf einer Toilette - neun Verletzte

Gegen 18.10 Uhr ist am Donnerstag, 10. August, der Notruf bei der Polizei eingegangen. Im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Feldmarkstraße war in einem kleinen Toilettenraum ein Feuer ausgebrochen.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Die Feuerwehr löschte den Brand, der Rettungsdienst brachte neun Anwohner vorsorglich wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung in umliegende Krankenhäuser. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen