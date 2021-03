Gelsenkirchen: Neuer WH-Professor kommt von Thyssenkrupp

Seit Anfang März lehrt Prof. Dr. Andreas Kneißler an der Westfälischen Hochschule das Fach „Produktionssysteme“. Dazu gehört das Labor für Qualitätsmanagement, in dem die Maschinenbau-Studierenden Prüfkörper auf ihre Maßhaltigkeit überprüfen.

Gelsenkirchen-Buer. Die Westfälische Hochschule hat einen neuen Professor berufen. Dr. Andreas Kneißler kommt aus Dortmund nach Buer. Das ist seine Aufgabe.

Die Westfälische Hochschule hat einen neuen Professor berufen. Der Maschinenbauer Dr. Andreas Kneißler kommt aus der Ringe-Fertigung eines Thyssenkrupp-Unternehmens in Dortmund nach Gelsenkirchen-Buer und übernimmt dort das Lehrgebiet Produktionssysteme. Das gab die Hochschule am Dienstag bekannt.

Der 44-jährige Kneißler arbeitete in seiner Laufbahn bereits bei verschiedenen metallverarbeitenden Unternehmen. Zuletzt war er bei „thyssenkrupp rothe erde“ in Dortmund angestellt. Dort war er der technische Ansprechpartner für Kunden im Maschinenbau allgemein, in der Raumfahrte und für Windenergie nutzende Maschinen. Er leitete zudem Kooperationen mit Hochschulen zum Themengebiet der Ringfertigung.

Themengebiet: Produktionstechnik der Zukunft

Studierende des Maschinenbaus in Gelsenkirchen werden sich gemeinsam mit Kneißler der Produktionstechnik der Zukunft widmen. Dazu gehören die moderne Fertigung mit Simulationsverfahren der Finite-Elemente-Methode, der 3-D-Drucker oder Big Data als Elemente der Industrie 4.0. Kneißler selbst spricht neben Deutsch auch fließend Englisch und Russisch sowie, wenn es darauf ankommt, auch Französisch und Spanisch.

