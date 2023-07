Gelsenkirchen: Neue Verkehrsführung an Kreuzung in Feldmark

Wegen schwerer Unfälle an einer unübersichtlichen Kreuzung im Vorjahr ist die Verkehrsführung an einer Kreuzung in Gelsenkirchen-Feldmark geändert.

Gelsenkirchen. Weil es dort im Jahr 2022 drei schwere Unfälle gab, gibt es neue Reglungen für Gelsenkirchen-Feldmark. Wie der Verkehr jetzt geführt wird.

Weil sich in der Vergangenheit an der Kreuzung Feldmarkstraße/Fürstinnenstraße/Lilienthalstraße die Unfälle gehäuft haben, hat nun eine Unfallkommission, die aus Straßenverkehrs-, Straßenbau- und Polizeibehörde besteht, in dem Bereich die Befahrbarkeit geändert. Im vergangenen Jahr gab es dort drei Unfälle mit verletzten Personen oder schwerem Sachschaden. In allen Fällen haben die Fahrer, die aus der untergeordneten Lilienthalstraße ausfahren und die Feldmarkstraße queren wollten, Verkehrsteilnehmende übersehen, die auf der Feldmarkstraße in Richtung Revierpark Nienhausen unterwegs waren. Aufgrund der Mehrspurigkeit der Feldmarkstraße und der in Mittellage verkehrenden Straßenbahn ist das Überqueren der Straße nicht unproblematisch. Aus diesem Grund darf von der Lilienthalstraße an der Einmündung zur Feldmarkstraße ab sofort nur noch nach rechts abgebogen werden. Ein entsprechendes Verkehrszeichen ist installiert.

