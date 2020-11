Gelsenkirchen: Neue Selbsthilfegruppe für soziale Ängste

Wer an einer sozialen Phobie leidet, hat oft Probleme mit sozialen Kontakten. In der neuen Gelsenkirchener Selbsthilfegruppe können sich Betroffene austauschen.

Gelsenkirchen-Bismarck. Soziale Ängste können die Lebensqualität stark einschränken. In Gelsenkirchen-Bismarck gibt es nun eine neue Selbsthilfegruppe für Betroffene.

In Gelsenkirchen gibt es eine neue Selbsthilfegruppe für Menschen mit sozialen Ängsten. Das erste Treffen findet am Mittwoch, 25. November, um 19 im Ahlmannshof 26 in Bismarck statt. Eine Anmeldung ist aufgrund der Corona-Pandemie dringend notwendig: Informationen und Anmeldungen über die Selbsthilfe-Kontaktstelle Gelsenkirchen (0209/9132810).

Ängste bei der Begegnung mit Nachbarn oder beim Gespräch mit dem Chef

Die soziale Phobie ist eine Krankheit, die in den letzten Jahrzehnten vermehrt auftritt. Gründe sind unter anderem die gesteigerte Wettbewerbssituation im Erwerbsleben oder beim Thema Wohnraum in Städten. Betroffene erleben Ängste zum Beispiel bei der Begegnung mit den Nachbarn, beim Einkauf, bei der Annahme von Lieferdiensten oder beim Gespräch mit dem Chef.

Zur gesundheitlichen Einschränkung werden soziale Ängste insbesondere, wenn sie die soziale Teilhabe, das Erwerbseinkommen oder sogar die Wohnsituation gefährden. Die neue Selbsthilfegruppe bietet den Raum, sich über diese Probleme auszutauschen.