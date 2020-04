Die neue Buslinie 392 geht ab Montag, 20. April 2020, in Gelsenkirchen in Betrieb. Sie verbessert die Anbindung an das Quartier Graf Bismarck mit seiner Marina.

Nahverkehr Gelsenkirchen: Neue Buslinie 392 bindet Hafenquartier an

Gelsenkirchen-Bismarck Die Buslinie 392 geht ab Montag, 20. April 2020, in Gelsenkirchen in Betrieb. Sie verbessert die Anbindung an das Hafen-Quartier Graf Bismarck.

Die neue Buslinie 392 geht ab Montag, 20. April 2020, in Betrieb. Sie verbessert nach Angaben der Stadt die Anbindung an das Quartier Graf Bismarck mit seiner Marina.

Die neue Linie verkehrt im 30-Minuten-Takt. Sie deckt montags bis samstags den Zeitraum zwischen 6 und 22 Uhr und sonntags zwischen 11 und 22 Uhr ab. Die bislang noch bestehende Sperrung der Johannes-Rau-Allee wird planmäßig am Sonntag, 19. April 2020, am Abend aufgehoben, so dass der Busverkehr ab Montag rollen kann.

Anbindung an Straßenbahnen und weiterführende Buslinien

Mit der Linie 392 wird das Stadtquartier sowohl mit der Straßenbahnlinie 301 (Haltestelle Zoom Erlebniswelt) als auch der Straßenbahnlinie 302 (Haltestelle Stadthafen bzw. Emscherstraße) verbunden. Auch Stopps anderer Buslinien (380/381/382 usw.) werden angefahren und können zum Umsteigen genutzt werden. Über die Linie 392 lässt sich auch das Nahversorgungsgebiet an der Consolstraße erreichen.

Bei der Planung der neuen Buslinie sind die Bewohner des Quartiers einbezogen worden. An der Planung und Umsetzung hatte es allerdings Kritik gegeben.

Lesen Sie hier mehr Nachrichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie uns auch auf Facebook