Gelsenkirchen: Nebel und Lärm schrecken Automatensprenger ab

Gelsenkirchen-Beckhausen. Unbekannte Täter haben in der Nacht versucht, einen Geldautomaten in Gelsenkirchen-Beckhausen zu sprengen. LKA-Beamte suchten nach Sprengstoff.

Filmreife Szenen waren es, die sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Gelsenkirchen-Beckhausen abspielten: Zwei bislang unbekannte Täter hatten versucht, den Geldautomaten in der Sparkassenfiliale an der Horster Straße zu sprengen, mussten aber unverrichteter Dinge wieder abziehen. Jetzt sucht die Polizei nach ihnen.

Gegen 2 Uhr am frühen Donnerstagmorgen hatte ein Zeuge beobachtet, wie zwei schwarz gekleidete und mit Kopflampen ausgestattete Personen sich an dem Geldautomaten in der Filiale zu schaffen machten. Durch den Einbruch in den Bankraum hatten die Täter einen akustischen Alarm sowie einen in der Bankfiliale installierten Schutznebel ausgelöst. Das Duo flüchtete in einem 5er-BMW, vermutlich mit Duisburger Kennzeichen.

Gelsenkirchener Polizei sperrt Horster Straße

Weil zunächst unklar war, ob die Einbrecher den Geldautomaten schon mit Sprengstoff präpariert hatten, zog die Gelsenkirchener Polizei Experten des Landeskriminalamtes hinzu. Zur Sicherheit evakuierten die Beamten die Wohnungen über der Bankfiliale, die Bewohner wurden in dieser Zeit in einem bereitgestellten Bus betreut. Die Horster Straße wurde zwischen Adlerstraße und Weskampstraße komplett gesperrt.

Sprengstoff fanden die LKA-Experten allerdings nicht – gegen 8.05 Uhr konnten die Bewohner wieder in das Haus zurück, die Straßensperrung wurde aufgehoben. Beute hatten die Täter nicht gemacht. Die Sparkassenfiliale konnte etwas später am Vormittag wieder öffnen, der betroffene Automat ist noch außer Betrieb – es gibt aber einen zweiten Geldautomaten.

Jetzt bittet die Polizei Bürgerinnen und Bürger um Mithilfe: Hinweise zum Fluchtfahrzeug und den Tatverdächtigen nimmt die Behörde Münster unter 0251 275-0 entgegen. Für die Einreichung von Bild- und Videodateien kann man dieses Hinweisportal nutzen: https://nrw.hinweisportal.de.

