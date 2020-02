Narren halten es wie die Fußballer und planen nach dem Vergangenen bereits die Zukunft. Das Motto „Nach der Session ist vor der Session“ gilt auch für Gerd Schwenzfeier, Präsident des Festkomitees Gelsenkirchener Karneval. Der Oberjeck stimmte beim traditionellen Fischessen zunächst den Schlussakkord an und hielt den Taktstock für die kommende Session bereits in der Hand.

Gelsenkirchen: Das Prinzenpaar Martin I. und Martina III. haben die Narren erobert

Gerd Schwenzfeier ist längst unentbehrlich geworden für Organisation, den Zusammenhalt der Gesellschaften und den richtigen Tonfall bei strittigen Fragen. Die Vertreter der Gesellschaften hatten viele Gründe, Baumeister der Session und gekrönte Häupter im Karneval zu feiern.

Das Prinzenpaar Martin I. und Martina III. hätten mit ihrer Natürlichkeit und Herzlichkeit die Narren erobert und die Menschen als Prinzenpaar zum Anfassen mit ins Boot genommen. Viele Talente, meinte der Präsident, seien beim Kinderprinzenpaar Ruven I. und Maxima I. entdeckt worden. So hätten sie ihre Anhänger durch Schlagfertigkeit und tänzerische Begabung überzeugt.

6000 Euro Spenden gehen an das Kinderhospiz Arche Noah

Angetan war das Prinzenpaar, das gemeinsam gegen die Tränen kämpfen musste, von der Herzlichkeit und Zuneigung des Publikums. Aber auch von deren Spendenbereitschaft. Denn über 6000 Euro konnten die Beiden einsammeln für das Kinderhospiz Arche Noah. Ihr Fazit: Sie hätten Karneval gelebt, der ihnen unvergessliche Momente beschert habe.

OB Frank Baranowski attestierte dem Prinzenpaar, die Herzen der Menschen erobert und die Farben der Stadt mit besonderer Liebenswürdigkeit vertreten zu haben. Als OB ist es für den 1. Bürger der Stadt der letzte Aschermittwoch. Er kommt auf etwa 120 Veranstaltungen, die er in 16 Jahren Narretei besucht und bei denen er mitgefeiert habe. Nicht viele Gruppen habe er mit gleicher Intensität erlebt und begleitet, meinte Frank Baranowski. Vom Narrenspektakel will er sich dennoch nicht verabschieden, zumal er die Vorstellung des Prinzenpaares noch als OB erlebt. Vielleicht ja auch eine Prinzenproklamation an dem Ort, an dem er noch seine Amtsgeschäfte erledigt.

Gerd Schwenzfeier – der gute Geist aller Karnevalisten

Als Gerd Schwenzfeier den Oberbürgermeister als wertvollsten Förderer, Fürsprecher und Anhänger der Karnevalisten bezeichnet, erheben sich alle von den Sitzen und applaudieren minutenlang. Der OB greift schließlich mäßigend ein und stoppt die überschwängliche Danksagung. Auch der Mann an der Spitze der Narren bewegt sich anschließend im gleichen Fahrwasser. Die Gesellschaften feiern Gerd Schwenzfeier nach einer erfolgreichen Session als Motor, Verbindungskette und guten Geist aller Karnevalisten.