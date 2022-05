Gelsenkirchen: Nachwuchs-Talente brillieren im Schloss Horst

Jazz-Pianist und Saxophonist Chris Hopkins (stehend) holt sein wegen Corona abgesagtes Konzert am Samstag, 18. Juni, in Gelsenkirchen-Horst nach.

Gelsenkirchen-Horst. Jazz-Größe Chris Hopkins gastiert mit Young Lions in Gelsenkirchen. William Wahl präsentiert Klavierkabarett, auch Die Maletten kommen.

Für die einen ist es Sprengstoff, für die anderen ein Versand-Dienstleister – Kulturfans hingegen soll „TNT“ Lust machen auf „Tolle Nachwuchs-Talente“ im Schloss Horst: Der Förderverein öffnet ab Freitag, 3. Juni, 19.30 Uhr, eine Wundertüte mit musikalischen Highlights. Den Auftakt macht Klavierkabarettist William Wahl mit seinem zweiten Soloprogramm „Nachts sind alle Tasten grau“.

Eigentlich kein Nachwuchskünstler mehr, spannt der mehrfach preisgekrönte Kopf der A-cappella-Band basta mit Eleganz und komödiantischem Feinsinn einen großen Bogen zwischen Kabarett und Kunst, Komik und Klavier. Mal schaut er mit liebevoll-spöttischem Blick auf die Feierfreudigkeit seiner Heimatstadt Köln, mal kämpft er mit den Tücken des Genderns. Dabei verbindet er das Komische mit dem Poetischen, gedankliche Tiefe mit heiterer Leichtigkeit. Tickets für 20 Euro (plus Vorverkaufsgebühr) gibt’s online bei Eventim oder für 25 Euro an der Abendkasse. [Lesen Sie auch: Gelsenkirchener Förderer wollen Fresko im Schloss freilegen ]

Pianist und Saxophonist Chris Hopkins holt abgesagten Auftritt in Gelsenkirchen nach

Klavierkabarettist William Wahl gastiert am Freitag, 3. Juni, 19.30 Uhr, im Schloss Gelsenkirchen-Horst. Foto: Axel Schulten / Förderverein Schloss Horst

Nach der coronabedingten Absage holt Chris Hopkins am Samstag, 18. Juni, 20 Uhr, sein Konzert mit talentierten Jazz-Musikern der „Young Lions“ nach. Mit dabei sind der mit dem Kobe-Jazz-Award ausgezeichnete Trompeter Thimo Niesterok, Gitarrist Tijn Trommelen, der auch als charismatischer Sänger im Stil der so genannten Crooner wie Frank Sinatra oder Bing Crosby überzeugt, sowie Kontrabassist Stefan Rey, der etwa den Solistenpreis des MeerJazz Big Band Concours gewann und regelmäßig von der WDR BigBand eingeladen wird. Der vielfach ausgezeichnete Hopkins begleitet sie an Piano und Saxophon. Tickets (23 Euro) gibt’s online unter https://hopkinsjazz.reservix.de/events und an der Abendkasse (25 Euro).

+++ Damit Sie keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen: Abonnieren Sie unseren WAZ-Newsletter. +++

Das Jazz-Quartett Die Maletten sorgen am Freitag, 24. Juni, 20 Uhr, mit ihrem Mix aus eigenen Kompositionen und bekannten Melodien für mal aufbrausende, mal träumerisch-melancholische Momente. Die Musikstudierenden der Folkwang-Universität der Künste – Carlotta Ribbe (Vibraphon), Oliver Reith (Piano), Jan Helten (Drums) und Malte Winter (Bass) – hatten bereits im Oktober 2021 das Publikum im Schloss Horst beeindruckt. Tickets gibt’s für 15 Euro (plus Vorverkaufsgebühr) online bei Eventim und für 20 Euro an der Abendkasse.

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook

Folgen Sie uns auf Instagram: www.instagram.com/wazgelsenkirchen_getaggt

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen