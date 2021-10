Gelsenkirchen: Nachts Fassaden mit Hakenkreuzen beschmiert

In dern Nacht zum Sonntag wurden in Gelsenkirchen-Schalke rund um die Grillostraße/ Herzogstraße zahlreiche Fassaden mit Hakenkreuzen beschmiert.

Gelsenkirchen. In der Nacht zum Sonntag haben Unbekannte zahlreiche Hakenkreuze auf Hausfassaden in Gelsenkirchen Schalke gesprüht. Der Staatsschutz ermittelt.

In der Nacht von Samstag, 16. auf Sonntag,17. Oktober, wurden in Gelsenkirchen-Schalke zahlreiche Hausfassaden mit Hakenkreuzsymbolen beschmiert. Die verfassungswidrigen, etwa 20 bis 50 cm großen Symbole wurden von derzeit noch unbekannten Tätern mit schwarzer Sprühfarbe auf Hauswände an der Wilhelminen-, Grillo-, Herzogstraße, In der Heide und an der Fürstinnenstraße an der Grenze zur Feldmark aufgemalt.

Polizei versucht private Hauseigentümer zu kontaktieren

Am Sonntag versuchte die Gelsenkirchener Polizei intensiv, die Besitzer betroffener Häuser zu kontaktieren, damit die Symbole möglichst schnell übertüncht werden können. Auf den Fassaden öffentlicher Gebäude kann die Polizei eigenständig einschreiten, an privaten Gebäuden nicht. Eine schnelle Abhilfe mit der Markierungskreide der Polizei war ebenfalls nicht möglich, da die Kreide die Graffiti nicht überdecken kann.

Zeugen dringend gesucht

Die Polizei bittet nun Anwohner und andere Zeugen um sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder zu den Tatverdächtigen. Informationen nehmen die Kriminalinspektion Polizeilicher Staatsschutz unter 0209 365 8501 oder die Kriminalwache unter 0209365 8240 entgegen. Das öffentliche Verwenden von Hakenkreuzen gilt als Straftat und kann mit einer Freiheitsstraße bis zu drei Jahren oder einer Geldstrafe belegt werden.

