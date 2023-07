Gelsenkirchen: Nachts an Tankstelle durch Reizgas verletzt

Gelsenkirchen-Buer. Nächtlicher Streit an einer Tankstelle in Gelsenkirchen endet mit gefährlicher Körperverletzung durch Reizgasangriff. Polizei sucht Flüchtigen.

Ein Mann aus Gelsenkirchen ist bei einem Kunden-Streit an einer Tankstelle verletzt worden. Der flüchtige Kontrahent sprühte ihm Pfefferspray ins Gesicht. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Gelsenkirchener (33) durch Pfefferspray im Gesicht verletzt – Streit an Tankstelle in Buer

Der Streit zwischen dem Gelsenkirchener und dem noch flüchtigen anderen Kunden entbrannte an einer Tankstelle an der Vom-Stein-Straße in der Nacht zum Sonntag, 16. Juli, gegen ein Uhr. Zunächst geriet der 33-jährige Gelsenkirchener mit dem unbekannten Kunden verbal in Konflikt. Mitten im Wortgefecht hat der Unbekannte dem 33-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Danach flüchtete der Kunde zu Fuß in Begleitung von zwei weiteren Männern in unbekannte Richtung.

Der Tatverdächtige war circa 20 Jahre alt, dunkel gekleidet und trug einen schwarzen Rucksack bei sich. Hinweise an die Polizei unter: 0209 365 7512 oder 0209 365 8240.

