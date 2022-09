Gelsenkirchen: Nachfrage nach neuem Covid-Impfstoff steigt

Gelsenkirchen. Der Impfstoff gegen Omikron BA.1 ist schon da, BA.5 soll bald kommen. Wann die Gelsenkirchener Ärzte mit den neuen Covid-19-Impfstoffen starten.

Der neue, auf die Omikron BA.1/BA.2-Variante abgestimmte Impfstoff gegen Sars-Cov-19 ist bereits auf dem Markt. In der kommenden Woche wollen niedergelassene Ärzte in Gelsenkirchen beginnen, damit zu impfen. Die Nachfrage ist bereits groß, erklärt Dorothea Tefett aus der Praxis Tefett/Schulte-Huxel. Nächste Woche seien die 30 dafür möglichen Termine am Dienstag- und Donnerstagnachmittag bereits vergeben. Nachgefragt werden fast ausschließlich Auffrischungsimpfungen, von Patienten fast aller Altersgruppen, wenn auch mit Schwerpunkt bei den Älteren.

Impfstoff für die aktuelle Omikron-Variante BA.5 noch nicht lieferbar

Nach dem anderen neuen Impfstoff, der an die aktuell verbreitete Omikron BA.4/BA.5-Variante angepasst ist, werde durchaus auch bereits gefragt, so Tefett. Allerdings gibt es dafür bisher noch gar keinen festen Liefertermin. Ende September ist zwar in Aussicht gestellt, aber noch nicht sicher. Die Nachfrage nach Impfungen gegen Affenpocken hingegen sei wieder abgeflaut, auch die Polio-Schutzimpfung gegen Kinderlähmung sei bei Patienten kaum noch ein Thema, so Tefett.

Welche der beiden neuen Impfstoff-Varianten zu empfehlen ist, ist vor Ort schwer vorhersehbar. Auch die renommierten Virologen sind sich nicht einig, welche Variante die Erfolg versprechendere sein wird. Es gibt Argumente für beide Varianten.

In der Praxis von Dr. Isabel Gewaltig (r.) verziert seit Ende 2021 eine Impfbanane von Künstler Thomas Baumgärtel (l.) die Wand des Wartezimmers. Foto: Sibylle Raudies / Funkemedien

Erstimpfungen sind auch in der Praxis von Dr. Isabel Gewaltig derzeit die absolute Ausnahme. Die 2021 vom Künstler Thomas Baumgürtel wegen ihres extremen Impf-Engagements mit der Impfbanane ausgezeichnete Praxis, die bis Ende 2021 rund 4000 Corona-Impfungen gestemmt hatte, verzeichnet auch bereits eine verstärkte Nachfrage, „allerdings noch nicht so extrem wie im Herbst 2021“. Auch in Ückendorf fragen Patienten in der Praxis von Allgemeinmediziner Simon Kirchberg wieder verstärkt nach Impfungen. Ab nächster Woche kommt hier erstmals der Omikron BA.1-Wirkstoff zum Einsatz.

Grundsätzlich folgen die Mediziner den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (Stiko). Aktuell werden weitere Auffrischungsimpfungen für über 60-Jährige und Risikopatienten empfohlen, aber erst sechs Monate nach der letzten Immunisierung. Zu den angepassten Impfstoffen steht eine Stiko-Empfehlung noch aus.

Und was plant die Stadt? Auch sie wartet auf die Stiko-Empfehlung, so Stadtsprecher Martin Schulmann. Der Impfbus sei vorbereitet und kurzfristig einsatzbereit, Personal stehe zur Verfügung. 1020 Dosen des BA.1-Impfstoffs sind bestellt, 186 geliefert worden. Ein stationäres Impfangebot soll es an der Horster Straße 119 geben, im ehemaligen Gelsennnet-Gebäude. Zunächst wird dort der Impfbus positioniert. Das Gebäude müsse für die Nutzung als Impfzentrum erst umgebaut werden.

