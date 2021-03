Gelsenkirchen: Nach Diebstahl - Frau schlägt Mitarbeiterin

Die Polizei musste in Gelsenkirchen-Bulmke-Hüllen eingreifen.

Gelsenkirchen-Bulmke-Hüllen. Eine Frau wurde in einem Gelsenkirchener Supermarkt bei einem Diebstahl beobachtet. Darauf angesprochen, schlug sie eine Angestellte mehrfach.

Am Donnerstag (18. März) hat eine 50-jährige Frau in einem Gelsenkirchener Supermarkt versucht, Waren zu stehlen – als sie dabei entdeckt wurde, schlug sie auf eine 30-jährige Mitarbeiterin ein. Eine ärztliche Behandlung lehnte die Supermarktangestellte nach Polizeiangaben ab.

Gegen 16.20 Uhr bemerkte die Frau demnach die Diebin in dem Markt in Bulmke-Hüllen. Diese passierte den Kassenbereich, ohne die vorher eingesteckten Waren zu bezahlen. Die Mitarbeiterin sprach die 50-Jährige darauf an. Dann wurde die Ladendiebin handgreiflich, schlug mehrfach nach der Angestellten und schubste sie.

Nach Schlägen und Schubsern: Gelsenkirchener Polizei leitet Strafverfahren gegen Frau ein

Erst als eine zweite Mitarbeiterin hinzueilte, kam die Diebin mit ins Büro der Filiale. Die Polizei hat in der Folge ein Strafverfahren gegen sie eingeleitet. Auf eine Behandlung durch einen Arzt verzichtete die 30-jährige Supermarktmitarbeiterin.