Gelsenkirchen: Nach Ampelausfall Fahrbahnen wieder frei

Freie Fahrt: Die Baustelle an der Gelsenkirchener Overwegstraße/Rolandstraße in Höhe des Blitzers am Musiktheater im Revier ist beseitigt.

Gelsenkirchen. Freie Fahrt: Die Baustelle an der Gelsenkirchener Overwegstraße/Rolandstraße ist beseitigt. Das war der Grund für die Fahrbahnsperrung.

Mehrere Tage mussten sich Pendler vor allem im Berufsverkehr durch ein Nadelöhr quetschen. Nun ist der Engpass an der Overwegstraße/Rolandstraße in der Nähe des Musiktheaters im Revier beseitigt. Wie die Stadt mitteilt, sind die beiden gesperrten Fahrspuren stadtein- und stadtauswärts in Höhe des stationären Blitzers am Freitagvormittag wieder freigegeben worden.

Hintergrund der Baustelle war nach Angaben der Stadt ein kompletter Stromausfall der Ampelanlage an der Overwegstraße/Rolandstraße. Es habe durch ein neues Kabel ein komplett neuer Netzanschluss hergestellt werden müssen.

