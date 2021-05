Gelsenkirchen: Nabu lädt zum tierischen Rückblick auf 2020

Ein Laubfrosch am Mechtenberg in Gelsenkirchen. Ein Online-Treffen des Nabu Gelsenkirchen gibt einen Rückblick auf das Natur-Jahr 2020.

Gelsenkirchen. Der Gelsenkirchener Nabu veranstaltet einen naturkundlichen Rückblick auf 2020. Die Veranstaltung findet online statt.

Am kommenden Donnerstag (6. Mai) lädt der Nabu Gelsenkirchen Interessierte zu einem Online-Vortrag von Rainer Stawikowski ein. Unter dem Titel „Was war los im letzten Jahr?“ soll ab 19 Uhr naturkundlich auf 2020 zurückgeblickt werden.

Wo Amphibien in Gelsenkirchen beobachtet werden können

Auch im vergangenen Jahr habe es, so der Nabu in der Ankündigung, „viele Gelegenheiten für spannende herpetologische und entomologische Beobachtungen“ gegeben – sei es am Mechtenberg, auf Rheinelbe, im Berger Feld oder Im Emscherbruch. Zur Erklärung für Laien: Bei der Herpetologie geht es um Amphibien und Reptilien, bei der Entomologie um Insektenkunde. Diese Themen stehen im Mittelpunkt des Vortrags. Die Präsentation dauert knapp 60 Minuten. Anschließend können Interessierte Fragen zur Diskussion stellen. Zugangsdaten erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach der Anmeldung über info@nabu-gelsenkirchen.de.

