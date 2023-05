Gelsenkirchen: Mutmaßlicher Gullydeckel-Dieb geschnappt

Gelsenkirchen-Resse. Die Beute und den vermeintlichen Erlös durch den Verkauf bereits in Sicht, ist ein Metall-Dieb in Gelsenkirchen aufgeflogen. So wurde er gefasst.

Einem mutmaßlichen Gullydeckel-Dieb ist die Polizei auf die Schliche gekommen. Die Gelsenkirchener Beamten sind durch eine Zeugin alarmiert worden.

Polizei: Zeugin beobachtet 25-jährigen Gelsenkirchener, der in Resse Gullys stiehlt

Polizeibeamte haben den tatverdächtigen Mann am Freitag, 12. Mai, gegen Mitternacht in Resse gestellt. Zuvor soll er mehrere Gullydeckel gestohlen haben. Eine Anwohnerin an der Friedhofstraße war gegen 23.50 Uhr auf das Geschehen aufmerksam geworden. Nachdem sie sah, wie der 25-Jährige mehrere Gullydeckel entfernte, rief sie die Polizei.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Die eingesetzten Beamten trafen den Gelsenkirchener dank Zeugenaussagen und -beschreibungen auf der Ressestraße an. Der 25-Jährige kam darauf in Polizeigewahrsam. Die gestohlenen Gullydeckel wurden von den Einsatzkräften am Tatort wieder eingesetzt, sodass die Straße wieder ohne Gefahr befahrbar war. Den 25-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Ein Gullydeckel wiegt ungefähr 40 Kilogramm. Die Tonne Gussschrott-Schrott wechselt derzeit für 100 Euro den Besitzer bei Altmetallhändlern.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen