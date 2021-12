Gelsenkirchen: Mutmaßlicher Drogendealer gefasst

Zwei Beutel mit Marihuana (Symbolbild) hat ein mutmaßlicher Drogendealer auf der Flucht vor der Polizei weggeschmissen. Der Mann fiel bei einer Corona-Kontrolle am Donnerstag, 16. Dezember, am Busbahnhof in Gelsenkirchen-Buer auf.

Gelsenkirchen-Buer. Bei einer Corona-Kontrolle im ÖPNV stießen Einsatzkräfte in Gelsenkirchen wohl auf einen Drogendealer. Der Mann hatte kiloweise „Gras“ dabei.

Auf einen mutmaßlichen Dealer mit jeder Menge Drogen im Gepäck ist die Gelsenkirchener Polizei bei einer gemeinsamen Kontrolle mit dem Kommunalen Ordnungsdienst am Donnerstag, 16. Dezember, gestoßen.

Mutmaßlicher Drogendealer hatte fast zwei Kilogramm Marihuana dabei

Anlass der Kontrolle am Busbahnhof in Buer war die Einhaltung der Corona-Regeln. „Das machen KOD und Polizei regelmäßig“ sagte Polizeisprecher Thomas Nowaczyk. Bei einem Fahrgast nahm die Überprüfung aber eine unerwartete Wende.

Der 31-jährige Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland hatte am Donnerstag gegen 10.30 Uhr gegenüber den KOD-Mitarbeitern unzureichende Angaben zu seinem Fahrschein, seinen Personalien und zu seinem Impfstatus gemacht. Zudem fiel er durch starken Cannabisgeruch auf. Als die Einsatzkräfte in genauer unter die Lupe nehmen wollten, flüchtete der Mann.

Gelsenkirchener Polizeibeamte stellten neben den Drogen auch 1000 Euro Bargeld sicher

Der Flüchtige wurde wenig später von Polizisten an der Cranger Straße in Buer gestellt. Auf seiner Flucht schmiss er zwei Beutel in einen Abfalleimer. Darin befanden sich insgesamt gut zwei Kilogramm Cannabis. Zudem führte der gebürtige Mindener über 1000 Euro Bargeld mit sich. Der mutmaßliche Dealer wurde daraufhin vorläufig festgenommen.

