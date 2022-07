Gelsenkirchen: Mutmaßlicher Dieb zückt Messer auf der Flucht

Gelsenkirchen-Altstadt. Ein mutmaßlicher Dieb auf der Flucht hat mehrere Personen verletzt. Als er selbst angegriffen wurde, zückte der Wohnungslose (36) ein Messer.

Diebstahl, Prügel, Messereinsatz: Ein mutmaßlicher Ladendieb auf der Flucht hat in Gelsenkirchen am Mittwoch, 13. Juli, mehrere Personen verletzt. Ein Strafverfahren wurde gegen den 36-Jährigen eingeleitet, auch ein 14-jähriger Jugendlicher muss sich verantworten, weil er den Flüchtigen geschlagen und getreten haben soll.

Mutmaßlicher Dieb schlägt Jugendlichen, wird von Gruppe attackiert und zückt Messer

Gegen 19 Uhr hatte ein Security-Mitarbeiter eines Discounters an der Bahnhofstraße in der Altstadt einen 36-Jährigen beim Diebstahl beobachtet. Als er den Mann aufhalten wollte, flüchtete dieser in Richtung Bahnhofsvorplatz. Jugendliche, die den Vorfall mitbekommen hatte, trafen den 36-Jährigen kurze Zeit später in Tatortnähe an der Bochumer Straße in der Neustadt. Ein 17-Jähriger sprach den Mann auf den Vorfall an. Daraufhin schlug der Tatverdächtige den Jugendlichen und flüchtete erneut.

Gegen 19.50 Uhr kam es dann zu einer weiteren Auseinandersetzung zwischen dem Flüchtigen sowie einer größeren Anzahl an Personen an der Bochumer Straße. Der Flüchtige verletzte dabei einen 39-jährigen Gelsenkirchener mit einem Messer, woraufhin er zu Boden gerissen sowie geschlagen und getreten wurde.

Als die Polizei eintraf, hatte sich die Lage wieder beruhigt. Der mutmaßliche Ladendieb ohne festen Wohnsitz wurde vorläufig festgenommen und zunächst zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Messer wurde sichergestellt. Auch der 39-jährige Gelsenkirchener wurde ambulant behandelt.

Ein 14-jähriger Gelsenkirchener steht im Verdacht, den 36-Jährigen mit Schlägen und Tritten attackiert zu haben. Ihm wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

