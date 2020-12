Gelsenkirchen: Mutmaßlicher Automatensprenger festgenommen

Einen mutmaßlichen Automaten-Sprenger hat die Gelsenkirchener Polizei am Freitag, 4. Dezember, festnehmen können, er ist erst 15 Jahre alt. Bei der Suche nach den Tatverdächtigen kam ein Polizeihubschrauber (Symbolbild) zum Einsatz.

Gelsenkirchen-Horst. Die Polizei hat einen mutmaßlichen Automaten-Sprenger in Gelsenkirchen festgenommen. Der Essener ist 15 Jahre alt.

Zeuge sieht drei Jugendliche am zerstörten Zigarettenautomaten

Nach Polizeiangaben ist ein 21-jähriger Anwohner an der Devenstraße im Stadtteil Horst am Freitag um 2.33 Uhr ein durch einen lauten Knall aufgeweckt worden. Beim Blick aus dem Fenster stellte er fest, dass der Zigarettenautomat auf der gegenüberliegenden Straßenseite zerstört war. Um den Automaten standen drei Jugendliche, die dann gemeinsam in Richtung Sandstraße flüchteten.

Polizei-Fahndung mit Luftunterstützung

Der Gelsenkirchener informierte die Polizei. Bei der anschließenden Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, nahmen Beamte einen tatverdächtigen fest. Der 15-jähriger Essener kam mit zur Wache, später wurde er in die Obhut seines Vaters übergeben. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.