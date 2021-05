Gelsenkirchen: Mutmaßliche Diebin tritt Polizistin in Bauch

Bei der Festnahme eines flüchtigen Diebes-Duos (39, 49) ist am Sonntag, 9. Mai, eine Gelsenkirchener Polizistin von einer mutmaßlichen Täterin in den Bauch getreten worden. Dem Duo wird der versuchte Diebstahl eines Rades (Symbolbild) vorgeworfen.

Gelsenkirchen-Bismarck. Bei der Festnahme eines flüchtigen Duos ist eine Gelsenkirchener Polizistin von einer mutmaßlichen Raddiebin in den Bauch getreten worden.

Zwei mutmaßliche Fahrraddiebe hat die Gelsenkirchener Polizei am Sonntag, 9. Mai, erwischt. Eine Beamtin wurde bei der Festnahme durch einen Tritt in den Bauch leicht verletzt.

Flucht in Gelsenkirchen endet für Duo an Consol- und Oswaldstraße

Um 2.52 Uhr wurden die Einsatzkräfte am Sonntag alarmiert, nachdem ein Anwohner (49) in der Jakobstraße durch Lärm vor der Haustür aufgeschreckt worden ist. Er beobachtete wie ein 31-jähriger Gelsenkirchener sich am Fahrrad eines Nachbarn zu schaffen machte, während eine 39-jährige Frau „Schmiere stand“.

Urplötzlich machte sich der Mann mit einem anderer Rad aus dem Staub, die Frau ging ins Haus. Beamte stoppten den Flüchtenden an der Bismarckstraße Ecke Consolstraße. Er konnte weder Angaben zur Herkunft seines Fahrrads noch zu einem mitgeführten spitzen Gegenstand machen, darüber hinaus gab er an, Drogen genommen zu haben.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier unseren kostenlosen Newsletter abonnieren +++

Die 39-Jährige widersetzte sich zunächst der vorläufigen Festnahme in dem Mehrfamilienhaus. Sie trat einer Beamtin in den Bauch trat und flüchtete. Im Garten eines Hauses an der Oswaldstraße endete ihre Flucht. Die Polizeibeamtin musste im Krankenhaus ambulant behandelt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen