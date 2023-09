Gelsenkirchen: Mutige Seniorin schlägt Räuber in die Flucht

Die Polizei bittet um Hinweise auf die beiden Täter, die am Montag in Gelsenkirchen-Erle eine Seniorin überfallen haben.

Gelsenkirchen. Zwei bislang unbekannte Täter wollten eine Gelsenkirchenerin in ihrer Wohnung ausrauben. So konnte die Seniorin das Duo in die Flucht schlagen.

Gescheiterter Raubversuch in Erle: Am Montag ist laut Polizei eine 76-jährige Gelsenkirchenerin in ihrer Wohnung auf der Schulstraße überfallen worden. Dank ihres mutigen Verhaltens konnte sie die Täter aber in die Flucht schlagen.

Zwei maskierte Täter stießen die Gelsenkirchenerin zu Boden

Es war gegen 17.15 Uhr, als die Seniorin zwei Unbekannte eintreten ließ. Diese hatten zuvor mehrfach bei ihr geschellt und behauptet, dass man ein Paket für sie habe. Als die 76-Jährige daraufhin die Tür öffnete, drängten zwei maskierte Personen sie zurück in die Wohnung und stießen sie zu Boden.

Die Tatverdächtigen bedrohten die Seniorin dann, um an Wertgegenstände zu gelangen. Doch statt Infos preiszugeben, schrie die Frau lautstark um Hilfe. Daraufhin flüchteten die Täter ohne Beute aus der Wohnung in unbekannte Richtung. Die Seniorin blieb unverletzt.

Eine Täterbeschreibung der Gesuchten liegt vor

Täterbeschreibung: etwa 35 Jahre, 1,75 Meter, dunkel gekleidet, schlanke Statur, sie trugen schwarze Sturmhauben. Hinweise an die Polizei: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

