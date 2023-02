Gelsenkirchen: Musik lernen zwischen alten Bunkerwänden

Gelsenkirchen-Buer. In einem alten Weltkriegsbunker in Gelsenkirchen-Buer lernen Kinder und Erwachsene, Musikinstrumente zu spielen. Die Voraussetzungen sind ideal.

Ali sitzt hinter dem Schlagzeug, sein Kopf ragt gerade über die Trommeln hinaus, die vor ihm hängen. In der Hand hält der Achtjährige zwei Drumsticks. „Spiel noch mal den Rhythmus von vorhin“, sagt Oliver Zier. Ali trommelt los: ein einfacher Beat, aber schon sehr regelmäßig. „Gut gemacht“, lobt Zier.

Ali nimmt Schlagzeugunterricht bei seinem Lehrer Oliver Zier – so weit, so unspektakulär. Deutlich spektakulärer ist die Kulisse, in der die Unterrichtsstunde stattfindet. Die beiden sind durch meterdicke Wände von der Außenwelt getrennt, Ali könnte mit aller Kraft auf die Trommeln eindreschen, ohne dass sich auch nur ein Nachbar gestört fühlt. Die Musikschule befindet sich nämlich im Bunker, genau gesagt in dem Hochbunker an der Steinmetzstraße. Während des Zweiten Weltkriegs gebaut, um hunderte Menschen vor fallenden Bomben zu schützen, dient der Bau heute sehr viel friedlicheren Zwecken: Menschen aus allen Altersstufen für Musik zu begeistern.

Diese Instrumente kann man in dem Gelsenkirchener Bunker lernen

Konzentrierter Blick auf die Noten: Noah Möcklinghoff erlernt bei Musiklehrer Carsten Böck das Klavierspielen. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Dass der Bunker von Musikern und Bands benutzt wird, um zu proben, ist nicht neu, schon seit vielen Jahren bieten die dicken Betonwände idealen Schallschutz, wenn es einmal laut wird. „Wir sind aber vermutlich die ersten, die hier legal drin sind“, sagt Oliver Zier und lacht. „Musikschule im Bunker“ nennt sich das Projekt seit 2012, schon vorher waren hier Schülerinnen und Schüler in der „Schleuse B“ unterrichtet worden.

Wobei: Einen „Schulleiter“ gibt es in der Musikschule im Bunker nicht. „Wir verstehen uns eher als Kollektiv von selbstständigen Lehrern“, erklärt Oliver Zier das Konstrukt, „jeder von uns hat seinen Bereich.“ Zier selbst unterrichtet Schlagzeug und Cajón, sein Kollege Carsten Böck ist für Tasteninstrumente zuständig, Tilman Totze gibt Gitarrenunterricht, Dennis Ebermann bringt angehenden Bassisten ihr Instrument näher. Zwei Räume stehen den Lehrern zur Verfügung, sodass immer zwei Unterrichtsstunden parallel gegeben werden können – wegen der dicken Wände kommt man sich auch dann nicht ins Gehege, wenn hier der Trommler trommelt und dort der Gitarrenverstärker dröhnt.

Neben Einzelunterricht gibt es auch Bandcoaching

Die jüngsten Schüler seien sieben Jahre alt, berichtet Oliver Zier, der älteste aktuell 67. „Es ist gar nicht so ungewöhnlich, dass Menschen um die 50 vorbeikommen, um ein neues Instrument zu lernen oder die verrosteten Kenntnisse wieder aufzufrischen“, weiß er. „Viele erfüllen sich damit einen langgehegten Wunsch“. Es mache allerdings schon einen Unterschied, ob er ein Kind oder einen Erwachsenen unterrichte, sagt Zier. „Die Erwachsenen haben eine klare Vorstellung davon, was sie erreichen wollen – sind aber dann eher frustriert, wenn es nicht so schnell klappt, wie sie glauben.“ Kinder dagegen lernten motorisch schneller.

Das Angebot der Musikschule im Bunker beschränkt sich aber nicht nur auf Einzelunterricht. „Wir bieten auch Bandcoaching an“, erklärt Carsten Böck. Ein Instrument zu beherrschen sei das eine – zusammen mit anderen zu spielen, dann eben doch noch mal etwas schwieriger. Böck und Co. kommen zu frisch gegründeten Bands in den Probenraum und geben Hilfestellung, bis es mit dem Zusammenspielen und Aufeinanderhören klappt.

Weitere Infos stehen im Internet

Was daraus werden kann, zeigt sich jedes Jahr im Sommer: Beim Musikfestival „Rock am Dom“ treten auch traditionell Bands und Musiker auf, die in der Musikschule am Bunker ihre Anfänge genommen haben. Eine Chance für den kleinen Schlagzeuger Ali: Vielleicht blickt er ja demnächst über seine Trommeln auf die volle Domplatte.

Mehr Infos gibt es im Internet: www.musikschuleimbunker.de.

