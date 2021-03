Gelsenkirchen: Müllabfuhr-Termine rund um Ostern verschoben

Achtung, geänderte Abholzeiten: Die Gelsendienste leeren die Mülltonnen aufgrund der Osterfeiertage mal vorgezogen, mal nach hinten verschoben.

Die bevorstehenden Osterfeiertage führen zu veränderten Müllabfuhr-Terminen. Das teilten die zuständigen Gelsendienste am Freitagmorgen mit.. Alle regulär in die Karwoche fallenden Leerungen würden um einen Werktag vorgezogen. So werden etwa die Montagsreviere bereits an diesem Samstag, 27. März, und die Freitagsreviere an Gründonnerstag, 1. April, abgefahren.

In der Woche nach Ostern verschiebt sich die Leerung im Gegensatz dazu jeweils um einen Tag nach hinten. Die Änderungen gelten sowohl für die grauen Restmüllbehälter, als auch für die blauen, braunen und gelben Tonnen. Die für Montag, 5. April, geplante Leerung findet also erst am Dienstag, 6. April, statt, die Dienstags- Leerung am Mittwoch usw.

Alle Termine der Müllabfuhr in Gelsenkirchen finden sich online unter: www.gelsendienste.de/abfallkalender.