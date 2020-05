Gelsenkirchen: Motorradfahrer (47) bei Sturz schwer verletzt

Schwer verletzt ins Krankenhaus zur stationären Behandlung musste der Motorradfahrer, der in Gelsenkirchen ohne ersichtlichen Grund stürzte.

Gelsenkirchen Ein 47-jähriger Motorradfahrer ist in Gelsenkirchen ohne erkennbaren Grund gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Er liegt im Krankenhaus.

Beim Sturz mit seinem Motorrad auf der Kurt-Schumacher-Straße hat sich ein 47 Jahre alter

Gelsenkirchener schwer verletzt. Der Mann war am Dienstag, 19. Mai, auf der Straße in Richtung Stadtsüden unterwegs, als er um 13.20 Uhr in Schalke-Nord auf Höhe der Hubertusstraße nach übereinstimmenden Zeugenaussagen ins Schlingern geriet und stürzte.

Fremdverschulden ist laut Polizei ausgeschlossen

Bei dem Sturz verletzte sich der Mann schwer. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Fremdverschulden kann nach jetzigem Stand laut Polizei ausgeschlossen werden, die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

