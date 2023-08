Gelsenkirchen: Mordkommission ermittelt nach Messerattacke

Lebensgefährlich verletzt worden durch ein Messer (Symbolbild) ist ein 44-jähriger Mann in Gelsenkirchen-Rotthausen. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag mit.

Gelsenkirchen-Rotthausen. Wegen versuchter Tötung eines Mannes in Gelsenkirchen wird nach einem Essener per Haftbefehl gefahndet. Eine Mordkommission wurde eingesetzt.

Lebensgefährlich verletzt worden durch ein Messer ist ein 44-jähriger Mann in Gelsenkirchen-Rotthausen. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag mit. Bei einer Geburtstagsfeier am Wochenende soll es zu einem Streit gekommen sein, die Polizei fahndet nun fieberhaft nach einen tatverdächtigen, 28-jährigen Mann aus Essen. Er wird per Haftbefehl gesucht.

Gesuchter Mann aus Essen auf der Flucht – Hubschraubereinsatz ohne Erfolg

Polizeibeamte sind am Sonntag (20. August) um 1.41 Uhr zur Weindorfstraße im Stadtteil Rotthausen gerufen worden. Dort trafen sie auf den Schwerverletzten und eine 55 Jahre alte Frau. Die Beamten leisteten dem Verletzten Erste Hilfe. Anschließend wurde er durch Rettungskräfte versorgt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Frau erzählte den Einsatzkräften, dass es im Zuge einer Geburtstagsfeier zu einem Streit zwischen ihr und dem Verletzten gekommen sei. Der 28-jährige Gast aus Essen habe sich daraufhin eingemischt und den 44-Jährigen mit einem Küchenmesser lebensgefährlich verletzt. Anschließend sei er in unbekannte Richtung geflüchtet.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Die Polizei sicherte Spuren am Tatort. Unter anderem konnte die Tatwaffe sichergestellt werden. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem mit Haftbefehl gesuchten Tatverdächtigen, bei der auch ein Hubschrauber zum Einsatz kam, blieb ohne Erfolg. Im Zuge der Ermittlungen, für die eine Mordkommission eingerichtet wurde, sicherten die Ermittler in der Wohnung des Tatverdächtigen Spuren.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen