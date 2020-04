Gelsenkirchen: Möbelgleiter mit Nagel steckt im Reifen

Gelsenkirchen-Bismarck. Ein Möbelgleiter mit Nagel steckte im Reifen einer Autofahrerin in Gelsenkirchen. Laut Polizei war es eine Tat mit Absicht.

Böse Überraschung für eine Autofahrerin aus Essen auf ihrem Weg durch Gelsenkirchen: In einem Autoreifen steckte ein Möbelgleiter mit einem Nagel. Und auf der Straße lagen weitere dieser spitzen Füße. Die Polizei ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr – die Ermittler gehen von Absicht aus. Drohende Folgen: Geldstrafe oder bis zu fünf Jahre Haft.

Möbelgleiter mit Befestigungsnägeln lagen in Höhe einer Kindertagesstätte

Nach Polizeiangaben war die 20-jährige Essenerin am Dienstag, 28. April 2020, gegen 0.30 Uhr mit ihrem Auto auf der Johannes-Rau-Allee in Bismarck unterwegs, als sie in Höhe der Kindertagesstätte stutzig wurde, weil ihr Lenkrad so merkwürdig vibrierte. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs fand sie in einem Reifen ein schwarzes Plättchen mit einem zwei bis vier Zentimeter langen Nagel.

Die alarmierten Beamten fanden laut Behörde noch vier weitere spitze Gleiter auf der Fahrbahn. Die Möbelfüße wurde sichergestellt. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem oder den Tätern machen können oder zur fraglichen Zeit etwas beobachtet haben.

Hinweise an das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0209 365 6280 oder an die Leitstelle unter 0209 365 2160.