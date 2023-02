Mit Handschellen ging es vom Hauptbahnhof direkt weiter zum Gelsenkirchener Polizeiquartier. Nach dem 41-Jährigen war per Haftbefehl gesucht worden.

Blaulicht Gelsenkirchen: Mit Waffe im Hosenbund in der U-Bahn erwischt

Gelsenkirchen. Seine Schreckschusswaffe im Hosenbund wurde einem 41-Jährigen in Gelsenkirchen zum Verhängnis. Eine U-Bahnfahrt endete im Gewahrsam.

Mit einer Schreckschusspistole im Hosenbund war ein 41-jähriger am Freitag in Gelsenkirchen im öffentlichen Nahverkehr unterwegs. Der Mann war gegen 19 Uhr an der U-Bahn-Haltestelle Bergwerk Consolidation eingestiegen und bis zum Hauptbahnhof gefahren. Unterdessen hatte jedoch eine Frau, der die Schreckschusspistole aufgefallen war, die Polizei alarmiert.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier unseren kostenlosen Newsletter abonnieren +++

Die Beamten empfingen den Bewaffneten am Bahnhof bereits und forderten ihn unter Vorhaltung einer Dienstwaffe auf, sich auf den Boden zu legen. Danach wurde der Mann fixiert und zur Identitätsfeststellung zur Polizeiwache gebracht. Bei seiner Durchsuchung wurden ein Messer und Betäubungsmittel gefunden, die die Beamten neben der PTB-Waffe ebenfalls sicherstellten. Auf der Polizeiwache stellte sich außerdem heraus, dass gegen den 41-Jährigen noch zwei offene Haftbefehle nach Körperverletzungsdelikten vorlagen. Da er die ersatzweise geforderten Geldstrafen nicht zahlen konnte, kam er nicht auf freien Fuß.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen