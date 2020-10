Ein Wettkampf ist das nur gegen die Blockaden im Kopf, nur gegen sich selbst. Dafür ist das Drumherum auch viel zu schön, Sonne über dem Platz vor dem roten Fördergerüst der Zeche, dem Doppelbock von Consol. Aber es geht um Punkte, um Treffer, und am Ende um Gold, Silber, Bronze. Edelmetall vom Deutschen Sportbund, für den der Boules-Club Buer heute zum letzten Mal in diesem Jahr sechs Stationen für fünf Prüflinge markiert hat. „Die Auszeichnung für Deine Leistungen“ wirbt die Broschüre des Deutschen Pétanque-Vereins für das Abzeichen im Kugel-Sport.

„Legen“ und „Schießen“ stehen auf dem Programm. Also beim Legen die drei Kugeln so nah wie möglich an die kleine, das „Schweinchen“ innerhalb der Markierung platzieren, und „Schießen“, so viele Kugeln wie möglich treffen und wegstoßen. Einige haben einen Teil schon beim letzten Mal absolviert und wollen nun die Punkte in der anderen Disziplin sammeln.

Annette und Hermann haben Spaß am Kugel-Sport bekommen und gehen schon die Sportabzeichen-Abnahme in Gelsenkirchen-Bismarck hinter dem Consol-Theater an. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Grelle Markierungen vor allem für die Prüfer

So wie Annette und Hermann, die über einen VHS-Kurs in Herne Geschmack am Boule bekommen haben. Die beiden sind eigentlich Kegler und haben etwas Neues für sich gesucht und hier glücklich gefunden. „Die ganze Zeit wegen Corona nur drinnen sein, das geht an die Nerven“, meint Annette und lächelt. „Erst mal nur für Bronze“, stellt sie klar, „wir haben ja gerade erst angefangen“.

Das wirkt erst einmal entspannt, passt zur gelassenen Atmosphäre. Da hat Hille, die schon 25 Jahre im Bueraner Club ist, schon mehr Druck. „Heute muss ich aber besser werden“, beschreibt sie, „beim letzten Mal war das Schießen relativ gut, das Legen aber eine richtige Katastrophe“. Regina, die mit Hanjo heute die Prüfung abnimmt, kommentiert: „70 bis 80 Prozent finden beim Boule im Kopf statt“, und zeigt auf die Striche und Kreise, die Zielbereiche in greller Sprühfarbe. „Die Markierungen sind eigentlich nur für die Prüfer da“.

Der Deutsche Sportbund wirbt im Breitensport

Flotte zehn Punkte hat Hermann schon beim „Legen“ gesammelt. Den Tipp von Regina muss er wohl gehört haben: „Schön gerade und den Arm ausklappen!“ Jetzt notiert sie den Zwischenstand und lobt: „Für einen Anfänger sehr gut“. Mehr über den Sport, meint sie dabei, könne der Josef erzählen, „Der hat schon Gold“, und Vereinsmeister ist er auch gerade geworden.

Gerade im Breitensport wolle der Deutsche Sportbund Interessierte zum Mitmachen und zu den Vereinen locken, erzählt Josef. Die Leistungen aus den sechs Wertungsübungen beim Boule können sie sich sogar beim Deutschen Sportabzeichen im Bereich „Koordination“ anrechnen lassen. „Aber das Abzeichen ist auch für die Vereinsspieler eine Messlatte für ihre Leistungen außerhalb der Ligaspiele“, erzählt er. Aber vieles liege auch schlicht an der Tagesform meint er und blickt einmal in die Runde.

Die Zielkreise für die Prüfungen werden exakt markiert. Das Boule-Sportabzeichen lockt in Gelsenkirchen mit Gold, Silber oder Bronze Anfänger und auch Ligaspieler, um ihre Leistung einzuordnen. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Abrollen über die Fingerspitzen für den Rückwärts-Dreh

Schon die drei so schlicht wirkenden Kugeln haben es in sich. 650 bis 800 Gramm wiegen sie, haben einen Durchmesser von 70,5 bis 800 Millimeter, „je nach Handgröße“, und ein guter Satz kommt so auf „300, 350 Euro“ kalkuliert Josef. Er hat damals an der Zeche Zollverein Turnierluft geschnuppert und Spaß daran gefunden. „Das war ein Mini-Turnier, und ich war riesig stolz, Zweiter von vieren zu werden, gegen richtig gute Leute“. Sieben Punkte konnt er holen, von 13 möglichen.

Technik, ja die braucht es auch schon, plaudert der Vereinsmeister aus dem Nähkästchen. Aber erst einmal „musst Du den Boden lesen“. Dabei sieht der für den Laien doch eigentlich ziemlich glatt aus. „Der geht nach links ab, Du musst mehr rechts aufsetzen“, rät der Experte. Und dann kommt der Teil, den wohl jeder Nicht-Bouler wissen will, was es denn mit der Handhaltung auf sich hat. „Du rollst die Kugel über die Fingerspitzen ab, nur so kriegt die einen Rückwärts-Dreh“, zeigt Josef. Was dann dafür sorgt, dass die Kugel nicht irgendwohin kullert, sondern nah beim „Schweinchen“ liegen bleibt. Oder eben andere Kugeln wegschießt.

Das Abzeichen Das Boule-Sportabzeichen des Deutschen Pétanque-Verbands gibt es seit Mitte 2020. In einem Durchgang lassen sich mit denselben Prüfungen Bronze ab 45 Punkten, Silber ab 60 und Gold ab 75 Punkten erreichen. Die Distanzen für Kinder und Jugendliche werden angepasst, es winken eine Urkunde und das Abzeichen, die Kosten pro Teilnehmer betragen höchstens 7 Euro. Informationen zum Sport, über die Disziplinen und Prüfungen unter www.petanque-dpv.de, beim Boules Club Buer unter www.bc-gelsenkirchen-buer.de, RuH.Fingerle@bouleabc.de. Motto ist: „Boule ist cool“.

Vor allem aber: „Nicht zu viel denken!“, die Vereinsspieler wissen, dass die meisten Anfänger etwa im ersten halben Jahr „richtig super spielen, mehr nach Gefühl, und dann fangen sie langsam an, mehr zu kalkulieren, zu rechnen, und die Ergebnisse gehen in den Keller“. Das fängt sich dann wieder, beruhigt Josef, „dann kennst Du Deine Kugeln und Dein Können“. Den Boden lesen lernen, das kommt dann wohl auch noch.