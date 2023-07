Gelsenkirchen: Mit über Tempo 100 über Berliner Brücke

Gelsenkirchen-Erle. Ein Raser (21) ist mehr als doppelt so schnell wie erlaubt durch Gelsenkirchen gefahren. Verwandte störten dazu noch den Polizeieinsatz.

Erst sich und andere durch Raserei in Gefahr gebracht und dann auch noch gegenüber der Polizei „frech“ geworden: Beamte einer Gelsenkirchener Zivilstreife haben das Auto und den den Führerschein eines jungen Rasers vorerst einkassiert. Ein zur Verstärkung angerückter Verwandter erhielt wegen Beleidigung eine Anzeige.

Gelsenkirchener fährt über 100 Stundenkilometer – doppelt so schnell wie erlaubt

Die Zivilstreife ist auf den Gelsenkirchener am Dienstag, 25. Juli, gegen 22.45 Uhr auf der Kurt-Schumacher-Straße in Erle aufmerksam geworden. Die Beamten nahmen die Verfolgung in Fahrtrichtung Süden auf. Stopp-Signale der Einsatzkräfte ignorierte der 21-Jährige am Steuer. Der verfolgte Audi war mit „über 100 Stundenkilometern unterwegs“, überholte bei einem Spurwechsel weitere Autos, die mit den vorgeschriebenen 50 Stundenkilometern unterwegs waren.

Erst kurz nach dem Überqueren der Berliner Brücke reagierte der Raser auf die Anhaltezeichen der Beamten und stoppe sein Fahrzeug. Nach Einschätzung der Polizei war die Raserei „besonders gefährlich, weil durch den Brückenbogen nicht zu sehen ist, ob ein langsamerer Verkehrsteilnehmer hinter der Kuppe fährt oder der Verkehrs sich sogar staut“. Ein Unfall habe gedroht.

Angehörige stören Gelsenkirchener Polizei – Einsatzkräfte fordern Verstärkung an

Zudem zeigten sich der 21-jährige Fahrer und sein 20-jähriger Beifahrer keine Spur von Einsicht und verhielten sich den Beamten gegenüber unkooperativ. Während der Kontrolle näherten sich mehrere Familienangehörige der beiden jungen Männer und störten die Polizeimaßnahme. Erst mit Polizeiverstärkung beruhigte sich die Lage. Gegen einen Familienangehörigen wird nun wegen Beleidigung ermittelt. Das Auto sowie der Führerschein des 21-Jährigen wurden vor Ort sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen Rasens eingeleitet.

