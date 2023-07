Gelsenkirchen: Mit Pistole und Cannabis auf Roller erwischt

Gelsenkirchen-Scholven. Eine vermeintlich harmlose Verkehrskontrolle endete in Gelsenkirchen mit einer langen Anzeige – und mit dem Fund einer Waffe und Drogen.

Wegen gleich einer ganzen Handvoll von Delikten muss sich ein 24-jähriger Gelsenkirchener nach einer vermeintlich harmlosen Verkehrskontrolle vor Gericht verantworten – unter anderem wegen Waffen- und Drogenbesitzes.

Rauschfahrt: Bewaffneter Gelsenkirchener schlägt bei Fluchtversuch auf Polizisten ein

Die Polizei hatte den 24-jährigen Rollerfahrer am Freitag, 30. Juni, gegen 21 Uhr an der Dorstener Straße in Scholven versucht anzuhalten, nachdem den Einsatzkräften das ungültige Nummernschild des Mopeds aufgefallen war.

Doch der Gelsenkirchener suchte sein heil in der Flucht vor den Ordnungshütern. Der Streifenwagen hatte sich für die Kontrolle quer gestellt und die Straße blockiert, durch eine kleine Lücke, so die Polizei, habe der 24-Jährige versucht, sich hindurchzuzwängen und zu entkommen. Dabei schlug er nach den Beamten.

Ein fruchtloser Versuch. Die Beamten fackelten nicht lange und zogen den jungen Mann von seinem Roller. Im Nu wurde er fixiert mit Fesseln. Bei seiner Durchsuchung stießen die Beamten auf weitere Gründe für den Fluchtversuch.

Der 24-Jährige hatte eine Schreckschusspistole dabei, für die man einen kleinen Waffenschein braucht, dazu noch Cannabis. Eine solche Erlaubnis für die Pistole hatte er aber nicht. Außerdem stand der Gelsenkirchener selbst unter Drogeneinfluss. Auf der Wache wurde ihm zur Beweissicherung eine Blutprobe abgenommen.

Waffe und Drogen wurden beschlagnahmt. In seiner Strafanzeige sind nun Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Verletzung der Versicherungspflicht, Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss sowie Drogenbesitz und der Verstoß gegen das Waffengesetz aufgelistet.

