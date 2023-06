Gelsenkirchen: Mit dieser Masche werden Autofahrer bestohlen

Gelsenkirchen-Buer. Mit einem Trick versuchen derzeit Unbekannte in Gelsenkirchen, Autofahrer zu bestehlen. Die Polizei warnt und bittet um Hilfe bei der Hinweissuche.

Unbekannte versuchten, die Handtasche einer Seniorin in Gelsenkirchen zu stehlen, nachdem sie die Reifen ihres Autos beschädigten. Ihre Tasche konnte sie gerade noch einem der Verdächtigen entreißen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise und warnt vor der Masche.

In einer Bank beobachtet einer der Tatverdächtigen die Seniorin bereits

Kurz vor der Tat besuchte die Senioren eine Bankfiliale in Buer, ihr Auto stellte sie am Freitag, 30. Juni, gegen 11.50 Uhr auf einem Parkplatz am Springmarkt ab. In der Bank bemerkte sie laut Polizei einen Mann in einem gelben T-Shirt, der sich verdächtig verhalten habe. Die Bottroperin dachte sich nichts dabei und kehrt zu ihrem Auto zurück.

Während sie in Richtung Südstadion fuhr, bemerkte sie, dass etwas mit den Reifen nicht zu stimmen schien. Sie entschloss sich daraufhin, in der Nähe des Tunnels an der Vinckestraße anzuhalten. Kaum kam das Auto zum Stehen, öffnete einer der Tatverdächtigen bereits den Kofferraum. Mit einem Pannenspray sprühte er den beschädigten Reifen ein. Die mutmaßlichen Diebe müssen der Frau demnach gefolgt sein.

Kurze Zeit später tauchte auch der Mann im gelben T-Shirt auf. Er öffnete die Beifahrertür und packte sich die Handtasche der Frau. Sie reagierte schnell und entriss sie ihm wieder. Zu Fuß trat der Mann darauf die Flucht an, der zweite Tatverdächtige stieg in einen weißen Kleinwagen und fuhr davon.

Gelsenkirchener Polizei rät, dass Auto vor der Abfahrt zu kontrollieren

Die Männer sind beide ungefähr 35 bis 40 Jahre alt, knapp 1,65 Meter groß und haben schwarze Haare. Die Polizei bittet nun um weitere Hinweise zu der Tat, den Unbekannten und dem Kleinwagen. Außerdem warnen die Gelsenkirchener Beamten vor der beschrieben Masche. Autofahrer sollen vor der Abfahrt überprüfen, ob das Fahrzeug oder die Reifen beschädigt sind. Im Zweifel solle der Notruf gewählt werden.

Hinweise zu den Verdächtigen können telefonisch unter folgenden Nummern abgegeben werden: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

