Gelsenkirchen: Mit Bus und Bahn zur Hochschule

Gelsenkirchen. Julia Warns fährt mit Bus und Bahn zur WH. Ist das die einfachste und schnellste Methode, um vom Hauptbahnhof Gelsenkirchen ans Ziel zu gelangen?

Ich stehe im Parkhaus Bahnhof Süd. Für einen Wintertag ist es recht warm. Ich konnte meine dicke Jacke Zuhause im Schrank hängen lassen. Ich komme nicht aus Gelsenkirchen und fahre jeden Tag mit dem Auto zur Hochschule. Wie komme ich jetzt zu meinem Gleis?

Ich laufe an mehreren Taxen vorbei, die darauf warten, Fahrgäste von A nach B zu bringen. Am Gehweg-Rand liegt eine tote Taube. Mir kommen einige Menschen entgegen. Darunter ist auch eine junge Frau, die einen sympathischen Eindruck macht. Ich frage sie, wie ich zu meiner Straßenbahn gelange. Sie erklärt mir freundlich, dass ich den ganzen Bahnhof durchlaufen muss, um dort eine Treppe runterzugehen und mein Gleis zu finden.

Welche Straßenbahn nehme ich jetzt?

Der Bahnsteig wirkt düster. Bis jetzt bin ich noch die einzige am Gleis. Doch das bleibt nicht lange so. Vereinzelnd kommen Menschen die Treppe herunter und warten mit mir auf die nächste Fahrt. Es ist 14.35 Uhr. In drei Minuten kommt mein Zug, den ich mir in der App der Deutschen Bahn herausgesucht habe. Als die Linie 301 angefahren kommt, ist sie komplett leer. Ich bin ein bisschen erleichtert, dass ich nicht Schulter an Schulter mit meinen Mitmenschen in der Bahn stehen muss. Ich steige ein und setze mich direkt in einen unbesetzten Vierer.

Zu meiner Überraschung ist er sehr sauber. Wir fahren los. Mein kleines Abenteuer beginnt. Die Fahrt ist sehr angenehm. In meinem Abteil Richtung Uni sitzen natürlich nicht nur junge Menschen. Mir gegenüber sitzt ein älterer Mann, der seine dunkelblaue Maske unbeirrt unter seiner Nase trägt. Da hilft das Gemecker der anderen Passagiere auch nicht. Die 20 Minuten in der Bahn ziehen sich etwas. Wir halten an 18 Zwischenstopps, bis wir meine Endstation Buer Rathaus/Kunstmuseum erreichen. Dort steige ich aus und schaue mich um. Ich muss mich erst einmal zurechtfinden.

Wo steige ich denn jetzt in den nächsten Bus?

Als ich mich umschaue, entdecke ich den Busbahnhof. Ich laufe dort hin und sehe die 399 schon losfahren. Mein Bus, der erst in vier Minuten losfahren sollte. Ich fange an zu rennen, um noch eine kleine Chance zu haben, den Bus zu bekommen. Der Fahrer sieht mich rennen, hält zum Glück noch einmal an und lässt mich einsteigen. Der nächste Bus wäre erst in 20 Minuten gekommen.

Ich bedanke mich, setze mich und bin froh, dass der Fahrer angehalten hat. Sonst wäre ich mindestens eineinhalb Stunden unterwegs. Während der Fahrt fällt mir auf, dass Buer ganz schöne Ecken hat. Ich kenne nur die Hochschule, daher bin ich erstaunt, dass man während dieser Fahrt so viel von Buer sehen kann. Mein kleiner Trip mit dem Bus dauert nur sechs Minuten. Ich steige an der Haltestelle aus und bin an der Westfälischen Hochschule am Campus Gelsenkirchen.

Ein Blick auf die Uhr verrät mir, dass es 15:13 Uhr ist. Mein kleines Abenteuer dauerte also genau 35 Minuten und damit bin ich die zweitschnellste aus unserer Gruppe. Insgesamt war meine Fahrt mit Bus und Bahn sehr angenehm und zeitlich gesehen auch sehr gut. Man spart sich den Stress mit dem Verkehr und kann die Zeit nutzen, noch ein paar Aufgaben für die Uni zu machen.

An der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen werden auch angehende Journalisten ausgebildet. Zum Studiengang „Journalismus & PR“ gehört als Wahlfach das Ressort Lokales. In diesem Wintersemester haben dort 13 Studierende einen Blick auf Gelsenkirchen geworfen und ihre Geschichten aus und über die Stadt erzählt. Einige von ihnen sind hier selber zuhause, andere haben am Hochschul-Standort für die Ausbildung eine neue Heimat gefunden. Die WAZ hat das Projekt als Kooperationspartner begleitet und stellt vor, was junge Menschen entdeckt haben, was sie bewegt.

