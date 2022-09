Gelsenkirchen: MiR sucht neue Mitstreiter für den Extrachor

Gelsenkirchen. Das Gelsenkirchener Musiktheater im Revier sucht Sängerinnen und Sänger für seinen Extrachor. Am 15. September gibt es eine Auftaktprobe.

Wer regelmäßig das hiesige Musiktheater im Revier (MiR) besucht, der weiß genau, dass der MiR Opernchor bei den großen Aufführungen stets durch den Extrachor unterstützt wird. In der kürzlich eröffneten Spielzeit 2022/23 wird das etwa bei „Die verkaufte Braut“ oder „Die Perlenfischer“ der Fall sein. Und für eben dieses Ensemble werden nun neue Mitstreiter gesucht.

Sängerinnen und Sänger aller Stimmlagen werden gesucht

Am Donnerstag, 15. September, findet eine Auftaktprobe des Extrachors im MiR statt. Los geht’s um 19 Uhr. Treffpunkt ist um 18.45 Uhr der Bühneneingang. Wer gerne singt, eine klassisch ausgebildete Stimme mitbringt, unter professioneller Leitung in einem Chor mitwirken möchte und Lust hat, auf der Bühne zu stehen, der sollte am Donnerstag einmal vorbeischauen. Zur Verstärkung werden Sängerinnen und Sänger aller Stimmlagen gesucht.

In der Regel finden gemeinsame Proben immer dienstags und donnerstags (jeweils 20 Uhr) statt. Die szenischen Proben vor den Premieren erfordern zeitliche Flexibilität von den Interessierten, da sie manchmal auch tagsüber angesetzt werden. Wie der MiR Opernchor wird auch der Extrachor von Chorleiter Alexander Eberle betreut, so dass die bestmögliche Entwicklung und Ausbildung der Mitglieder gewährleistet ist.

Erster Auftritt des Extrachors ist für den 12. November geplant

Als Bonbon warten schnelle Auftritte auf den Extrachor, der bereits am 12. November in „Die verkaufte Braut“ auf der Bühne im Großen Haus stehen soll. Es wird darum gebeten, dass Interessierte zu dieser Probe ein einstudiertes Stück des klassischen Repertoires mitbringen.

Fragen und Kontakt per E-Mail an: alexander.eberle@musiktheaterim-revier.de.

