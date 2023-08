Gelsenkirchen: MiR startet mit Theaterfest in neue Spielzeit

Gelsenkirchen. Zum Auftakt der Spielzeit 2023/24 lädt das Gelsenkirchener Musiktheater im Revier wieder zu seinem traditionsreichen Theaterfest. Eintritt frei.

Das wird wieder ein kunterbunter Auftakt in die neue Spielzeit: Mit seinem traditionellen Theaterfest startet das Musiktheater im Revier (MiR) an diesem Samstag, 19. August, in die Saison 2023/24. Ab 12 Uhr sind alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt dazu eingeladen, das Haus am Kennedyplatz zu erkunden und einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Das Tolle: Nahezu das komplette Angebot an diesem Tag ist kostenlos.

OB Karin Welge und MiR-Intendant Michael Schulz begrüßen die Gäste

Los geht’s pünktlich zur Mittagsstunde mit einer Aufführung der MiR Dance Company auf dem Vorplatz des Kleinen Hauses. Zeitgleich startet im Westfoyer ein Theaterparcours mit Gewinnspiel und in der Garderobenhalle West stehen allen jungen Besucherinnen und Besuchern wieder die „Kinderwelten“ offen. Um 12.15 Uhr begrüßen dann Intendant Michael Schulz und OB Karin Welge auf der Bühne des Großen Hauses alle Gäste. Im direkten Anschluss folgt ein Konzert mit dem Opernchor.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt und auf TikTok. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Von 12.30 bis 18 Uhr steigt in der Garderobenhalle wieder einer der absoluten Höhepunkte bei jedem Theaterfest: der ebenso traditionsreiche wie beliebte Kostümverkauf. Dort gibt es nicht nur Kleidungsstücke, Hüte und Accessoires aus der vergangenen Spielzeit zu erwerben, sondern auch andere aussortierte „Schätze“ aus dem prall gefüllten MiR-Fundus.

Zwischen 13 und 17 Uhr warten wieder Theaterführungen auf Teilnehmende. Diese starten alle 30 Minuten. Freikarten für die verschiedenen Zeitfenster gibt es – genau wie für den Kostümverkauf – am Samstag an der Theaterkasse.

Einblicke in die erste Premiere der neuen Spielzeit

Und sonst? Stellen sich um 16 Uhr die neuen Mitglieder des Opernstudios NRW vor! Oder können ab 14.15 Uhr Interessierte erleben, wie eine Hör-Oper mit Audiodeskription funktioniert! Und ab 17 Uhr können alle Besucher den ultimativen Perspektivenwechsel wagen – und selbst auf die Bühne treten. Der Blick von dort auf die Publikumsplätze ist ein wahrlich erstaunlicher.

Einen Vorgeschmack auf die erste Premiere der neuen Spielzeit – das Musical „tick, tick….BOOM!“ von Jonathan Larson – erhalten alle Gäste dann ab 15 Uhr im Kleinen Haus. Ein Workshop zu diesem Stück für alle ab zwölf Jahren schließt sich um 16 Uhr an.

Um 13.45 will sich der Publikumsbeirat des MiR im Foyer seine Arbeit vorstellen. Dort steigt auch ab 15.30 Uhr der Workshop „Dirigier uns!“ mit Rasmus Baumann, dem Generalmusikdirektor der Neuen Philharmonie Westfalen. Puppentheater, Lesungen und ein Gesangsworkshop für Kinder runden das Angebot ab.

Schnäppchenjäger erhalten Rabatt beim Einzelkartenkauf

Zum Abschluss steigt ab 19 Uhr im Großen Haus „Fifty Fifty – Eine Best of Show“. Joachim Gabriel Maaß, Christa Platzer, Sebastian Schiller, Anke Sieloff und andere präsentieren ihre Lieblingssongs aus Pop, Jazz und Rock – begleitet von Wolfgang Wilger und Band. Dies ist das einzige kostenpflichtige Angebot. Karten kosten 15 Euro und sind ab sofort, aber auch am Samstag, an der Theaterkasse erhältlich.

Noch ein Spartipp für alle Schnäppchenjäger: Nur beim Theaterfest gibt es an der Theaterkasse einen Rabatt beim Einzelkartenkauf in Höhe von 20 Prozent.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen