Gelsenkirchen: Mini-Jobs werden meist von Frauen übernommen

Gelsenkirchen. Frauen in Gelsenkirchen droht wegen Teilzeit und Mini-Jobs die „Lohn-Renten-Falle“. Die Gewerkschaft NGG fordert: rasche Änderung, mehr Fairness.

Frauen droht die „Lohn-Renten-Falle“: Rund 20.900 Mini-Jobs gibt es in Gelsenkirchen – davon werden 56 Prozent von Frauen erledigt. Bei der Teilzeitarbeit sind die Zahlen sogar noch höher: Bei den rund 24.800 Teilzeitstellen liegt der Frauen-Anteil bei 74 Prozent. Das hat jetzt die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten Ruhrgebiet (NGG) anlässlich des internationalen Aktionstags für Entgeltgleichheit zwischen Frauen und Männern (Equal Pay Day am 7. März) und des Internationalen Frauentags am heutigen 8. März vermeldet. Grundlage seien aktuelle Zahlen der Arbeitsagentur.

Gelsenkirchen: Mini-Jobs werden meist von Frauen gemacht – ein Job in Teilzeit auch

Es sei wichtig, mit einem Tabu zu brechen: „Über Geld redet man nicht. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz. Beim Lohn sollte man in den Betrieben in Gelsenkirchen aber mal eine Ausnahme machen“, so der Geschäftsführer der NGG-Region Ruhrgebiet, Martin Mura.

Ansonsten gebe es zwar auch einen Rechtsanspruch darauf, zu erfahren, was ein männlicher Kollege in ähnlicher Position verdient. Das Entgelttransparenzgesetz gilt aber erst in Betrieben mit mindestens 200 Beschäftigten. „Eine Köchin im Restaurant oder eine Verkäuferin in der Bäckerei haben davon allerdings nichts“, so NGG-Geschäftsführer Mura.

„Teilzeitarbeit bedeutet immer ein schmaleres Portemonnaie – und auch eine kleinere Rente. Und Mini-Jobs bedeuten Mini-Renten“, sagt Martin Mura, und spricht von einer „Lohn- und Renten-Falle“. Ziel müsse sein, die Lohnscheren zwischen Männern und Frauen zu schließen. „Wie dick die Lohntüte ist, das darf nicht vom Geschlecht abhängen. Aber auch nicht davon, wie gut jemand das Lohnpokern beherrscht. Beim Lohn für Arbeit muss mehr Fairness her“, fordert Mura.

