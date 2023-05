Gelsenkirchen: Minderjährige belästigen Mädchen (15) sexuell

Drei elfjährige Kindern wird vorgeworfen, zwei 15-jährige Teenager in Gelsenkirchen sexuell belästigt zu haben. Doch damit nicht genug.

Gelsenkirchen-Buer. Minderjährige sollen zwei Mädchen in Gelsenkirchen sexuell belästigt haben. Doch nicht nur das. Was ihnen noch Schlimmes vorgeworfen wird.

Es ist kaum zu fassen: Drei elfjährige Kindern wird vorgeworfen, zwei 15-jährige Teenager in Gelsenkirchen sexuell belästigt zu haben. Auch vor einem Raub schreckten sie offenbar nicht zurück. Die gute Nachricht: Das Trio wurde gefasst, nach einem vierten flüchtigen Kind wird noch gesucht, „mangels genauerer Täter-Beschreibung“ war die Fahndung nach ihm bislang erfolglos, so ein Polizeisprecher.

Kinder sexuell übergriffig in Gelsenkirchen: Nach Beleidigungen zudringlich geworden

Tatorte waren am Montag, 15. Mai, die Straßenbahnlinie 302 vom Hauptbahnhof in Richtung Buer sowie oben im Stadtnorden der Goldbergplatz. Die elfjährigen Tatverdächtigen äußerten sich gegenüber den beiden 15-jährigen Gelsenkirchenerinnen zunächst in der Straßenbahn und später im Bereich des Goldbergplatzes sexuell anstößig und beleidigend. Allein, es blieb nicht nur bei dem verbalen Übergriff. Lesetipp: Teenager-Räuber: Das ist die Zwischenbilanz der Polizei

Kurz darauf wurde das Trio zudringlich, fasste die beiden Mädchen unsittlich an, woraufhin sie sich in die Straßenbahnlinie 302 flüchteten, um sich der unangenehmen Situation zu entziehen. Doch eine der 15-Jährigen traf im Laufe des Tages erneut am Goldbergplatz auf die übergriffigen Kinder. Sie wurde abermals sexuell beleidigt.

Den Minderjährigen wird zudem noch vorgeworfen, auch nicht vor Gewalt zurückzuschrecken. Ebenfalls am Montag sollen vier Kinder eine 14-jährige Gelsenkirchenerin in Begleitung ihrer Freundin bedroht worden sein. Die 14-Jährige sollte ihr Bargeld herausgeben. Als sie sich weigerte, griffen die Kinder sie körperlich an.

Alarmierte Polizisten konnten drei der vier tatverdächtigen Kinder aufgreifen. Ihre Personalien wurden festgestellt. Nähere Details zu den Kindern kann die Polizei „aus Schutzgründen“ nicht nennen. Mit dem neuerlichen Fall von kriminellen Teenagern und Jugendlichen wird sich die Ermittlungskommission König befassen.

